‘Van Dijk is natuurlijk een veel betere verdediger dan Koeman was’

Wim Kieft vindt Virgil van Dijk een betere verdediger dan Ronald Koeman ooit is geweest. De huidig bondscoach van het Nederlands elftal was in zijn tijd als speler volgens Kieft en Johan Derksen echter wel meer een leider dan de Liverpool-mandekker. Bij het programma Veronica Inside bespreken Kieft en Derksen het verschil tussen Van Dijk en Koeman als speler.

“Ik vond Koeman veel nadrukkelijker aanwezig als speler”, aldus Kieft, die andere kwaliteiten ziet bij de aanvoerder van Oranje. “Van Dijk verstuurt de passes van links naar rechts en dat doet hij echt geweldig, want hij heeft een geweldige trap. Van Dijk is natuurlijk een veel betere verdediger dan Koeman was. Maar Koeman maakte er vijftien tot twintig per jaar in Nederland en hij maakte er vijftien in Spanje. Ik vond hem echt een geweldige speler.”

“Hij kon ongelofelijk genadig en gemeen zijn. Hij ging er met gestrekt been in als het moest”, weet Derksen zich te herinneren. Kieft vindt dat er in zijn tijd meer spelers met gezag rondliepen dan in het huidige Oranje. Dersen is het met hem eens. “Ik vind Van Dijk geen echte leider. Hij is een heel vriendelijke jongen, maar niet iemand die de wind eronder heeft.”

Van Dijk werd onlangs uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar. De ex-verdediger van onder meer FC Groningen en Southampton troefde Lionel Messi en Cristiano Ronaldo af. Van Dijk was topfavoriet voor de FIFA-prijs Wereldvoetballer van het Jaar, maar in die competitie legde hij het af tegen Messi. Van Dijk werd wel opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar.