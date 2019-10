Ronald Koeman ontvangt open sollicitatie: ‘Het EK blijft mijn grote doel’

Wout Weghorst kwam afgelopen seizoen tot zeventien doelpunten voor VfL Wolfsburg en de aanvaller is ook in deze jaargang zeer belangrijk voor de huidige nummer twee in de Bundesliga. Bondscoach Ronald Koeman geeft desondanks de voorkeur aan Luuk de Jong in de selectie van Oranje, maar Weghorst blijft hopen op betere tijden als international.

"Natuurlijk is het jammer dat ik niet word opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar ik kan het alleen maar accepteren", verzucht Weghorst in een interview met Sport1. "Het is niet mijn keuze, maar die van die bondscoach. Ik kan zijn keuzes alleen maar beïnvloeden door bij Wolfsburg goed te presteren. Op al het andere heb ik geen invloed." Intensief contact met Koeman heeft Weghorst niet. "Indien nodig zal er wel contact zijn met de bondscoach."

Ronald Koeman; 'Luuk de Jong kan meer forceren dan Wout Weghorst'

Weghorst acht zichzelf goed genoeg voor het Nederlands elftal en de ex-spits van Heracles Almelo en AZ droomt dan ook hardop van een plaats in de Oranje-selectie voor het EK van volgend jaar. "Ik ben er altijd trots op om voor het nationale elftal uit te komen. De vier interlands die ik tot nu toe gespeeld heb waren uitermate bevredigend. Het EK van volgend jaar blijft zeker mijn grote doel."

Alleen Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski scoorde vaker (33 doelpunten) dan Weghorst in de Bundesliga sinds de komst van laatstgenoemde naar Duitsland in 2018. De boomlange spits ziet Lewandowski dan ook als een van zijn voorbeelden. "Hij behoort tot de drie beste spitsen van Europa", aldus Weghorst, die het rijtje aanvult met Harry Kane en Karim Benzema. "En vergeet Luis Suárez niet, al is dat wel een ander type speler." Wolfsburg hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.