‘Hij vertelde dat hij ’nee‘ had gezegd tegen Real Madrid en Manchester United’

Jürgen Klopp werd in oktober 2015 door Liverpool aangesteld als manager, maar de Duitser had volgens Robbie Fowler vier jaar geleden ook voor een andere club kunnen kiezen. De oud-aanvaller van the Reds kreeg van Klopp te horen dat Real Madrid en Manchester United destijds ook in de markt waren, maar dat Liverpool uiteindelijk de voorkeur kreeg.

"Ik heb Klopp een paar jaar geleden geïnterviewd en hij zei toen dat hij een paar heel rijke clubs heeft afgezegd na zijn periode bij Borussia Dortmund", stelt Fowler, die Liverpool in totaal negen seizoenen diende als speler, in gesprek met Diario. "Van eentje weet ik zeker dat het Manchester United was, de andere club was hoogstwaarschijnlijk Real Madrid."

Fowler kreeg van Klopp te horen waarom de beleidsbepalers van Manchester United en Real niet slaagden in hun missie om hem binnen te halen. "Hij gruwelde namelijk van het feit dat beide clubs puur gefocust waren op de commerciële invloeden. Klopp had een beter gevoel bij Liverpool vanwege de in zijn ogen juiste balans tussen het uitgeven van geld om aan de top te blijven en de historie en identiteit van de club en zijn supporters."

Manchester United koos in 2014 voor Louis van Gaal, die twee jaar later werd afgelost door José Mourinho. Real nam drie maanden na de aanstelling van Klopp bij Liverpool afscheid van Rafael Benítez, met Zinédine Zidane als diens opvolger in het Santiago Bernabéu. Zidane vertrok medio 2018 bij de Koninklijke, om in februari van dit jaar terug te keren bij de Spaanse grootmacht.