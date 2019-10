Turkije zorgt voor ophef met nieuw militair saluut na duel met Frankrijk

De spelers van het Turkse nationale elftal hebben na het 1-1 gelijkspel in het Stade de France tegen Frankrijk opnieuw een militair saluut gebracht. Het gebaar zorgt voor de nodige ophef, daar het een steunbetuiging lijkt aan het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië. Na de met 1-0 gewonnen interland tegen Albanië werd er ook al een dergelijk saluut gebracht en de UEFA bevestigde een onderzoek in te stellen naar het gebaar van de spelers.

Het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Turkije stond door de politieke onrust onder hoogspanning, maar er deden zich uiteindelijk geen noemenswaardige problemen voor. Door doelpunten van Olivier Giroud en Kaan Ayhan eindigde het treffen in Parijs in een 1-1 gelijkspel, waardoor beide landen dicht bij een EK-ticket zijn. Na de wedstrijd brachten de spelers opnieuw een militair saluut, al werd een foto hiervan deze keer niet expliciet door de Turkse voetbalbond via social media gedeeld. De foto van het saluut werd wel als achtergrond genomen voor een template met de stand van zaken in Groep H.

Na de wedstrijd tegen Albanië deelde de Turkse voetbalbond een foto waarop te zien was dat de spelers een saluut brachten met de boodschap dat ‘de overwinning werd opgedragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren’. Philip Townsend, perschef bij de UEFA, liet daags na de wedstrijd tussen Turkije en Albanië al weten dat de Europese voetbalbond het saluut zou gaan onderzoeken. Het gebaar kan hoe dan ook gezien worden als een provocatie en de UEFA heeft regels die het refereren aan politiek en religie verbiedt. “Ik kan u garanderen dat we naar dit voorval gaan kijken”, zo stelt de woordvoerder.

Het is de vraag of het nieuwe saluut nog een extra onderzoek van de UEFA gaat opleveren. Turkije sluit de EK-kwalificatiecyclus in november af met wedstrijden tegen IJsland (thuis) en Andorra (uit). De Turken en Frankrijk gaan aan de leiding in Groep H met negentien punten, wat er vier meer zijn dan naaste achtervolger IJsland. Beide landen hebben een EK-ticket dus momenteel voor het grijpen.