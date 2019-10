België plaatst zich na monsterzege op eigen veld voor EK

België heeft zich als eerste land geplaatst voor het EK van volgend jaar. De Rode Duivels zetten donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een monsterscore neer tegen San Marino (9-0) en zijn zodoende na zeven speelrondes in Groep I al verzekerd van een plekje bij de eerste twee.

De Belgen wonnen de eerste ontmoeting met San Marino vorige maand met 0-4, maar toen overheerste na afloop vooral de frustratie over een zwakke eerste helft. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez leidde bij rust 'slechts' met 0-1, waardoor men vanavond gebrand was op een sterke start. San Marino verdedigde gegroepeerd en hield een poosje stand, maar vanaf de 28ste minuut was er geen houden meer aan voor het elftal van bondscoach Franco Varrella.

Romelu Lukaku opende na een klein halfuur spelen de score met zijn vijftigste interlanddoelpunt voor België en in het restant van de eerste helft volgden nog vijf Belgische treffers. Nacer Chadli, opnieuw Lukaku en Youri Tielemans belandden op het scorebord, net als Cristian Brolli en Andrea Grandoni van San Marino: zij werkten de bal in eigen doel. Daardoor leidde België bij rust riant met 6-0.

België won in 2001 met 10-1 van San Marino en niets leek een dergelijke uitslag vanavond in de weg te staan. San Marino wist de schade in het eerste kwartier na rust echter te beperken en had daarna het geluk dat de Belgen slordiger werden. Martínez haalde na ruim een uur Eden Hazard en Dries Mertens naar de kant en het spel van België werd er daarna veel niet beter op. Tóch wist België zijn supporters ook in de tweede helft te verblijden, want in de laatste elf minuten scoorden Christian Benteke, Yari Verschaeren en Timothy Castagne nog.