Vrouw Rooney zorgt met frontale aanval voor storm op sociale media

De Engelse voetbalwereld is in de ban van een rel op de sociale media tussen de vrouwen van Wayne Rooney en Jamie Vardy. Coleen Rooney beschuldigt Rebekah Vardy ervan dat ze al jarenlang stelselmatig privé-informatie doorspeelt aan de Engelse boulevardkrant The Sun, iets dat de echtgenote van de Leicester City-spits weer in alle toonaarden ontkent.

"Sinds enkele jaren informeert iemand die ik dacht voldoende te vertrouwen om mijn persoonlijke Instagram-account te mogen volgen, consequent de krant The Sun over mijn posts en stories", zo opent Coleen Rooney haar statement op Twitter. "Er is heel veel informatie aan hen doorgespeeld over mij, mijn vrienden en mijn familie. En dat allemaal zonder mijn toestemming of medeweten. Nadat ik lang heb proberen uit te zoeken wie het zou kunnen zijn, kreeg ik om verschillende redenen opeens een vermoeden. Om dit echter te kunnen bewijzen, kwam ik op een idee. Ik heb iedereen geblokkeerd om mijn Instagram-stories te bekijken, behalve ÉÉN account."

De vrouw van de aanvaller van DC United kwam tot haar grote verbazing bij haar goede vriendin Rebekah Vardy uit. "Ik heb alle originele stories opgeslagen en er gelijk screenshots van gemaakt, zodat duidelijk te zien is dat slechts één persoon ze heeft bekeken. Het is... het account van Rebekah Vardy." Coleen Rooney, die veel steunbetuigingen krijgt van haar volgers op de verschillende social media-kanalen, voegt eraan toe dat ze deze heikele kwestie al enkele jaren als een 'grote last' ervaart.

Rebekah Vardy heeft in een verklaring op Twitter al gereageerd op de beschuldigingen aan haar adres. "Je had me dit ook kunnen vertellen en de wachtwoorden kunnen veranderen om te zien of dit zou stoppen. Ik heb het geld ook niet nodig, wat zou ik eraan hebben om verhalen over jou aan de kranten te verkopen? Ik mocht je altijd erg graag Coleen en ben er dan ook absoluut niet blij mee dat je hebt besloten om dit zo te doen, zeker nu ik hoogzwanger ben. Ik vind het afschuwelijk dat ik dit allemaal moet ontkennen, je had me gelijk moeten bellen toen je onraad rook."

Volgens de Daily Mirror waarschuwde Rooney zijn concurrrent Vardy tijdens het EK in 2016 al voor het gedrag van Rebekah Vardy, die destijds een column schreef voor de Daily Times en daarin nog weleens boude uitspraken deed. Er werd destijds ook geschreven dat Rooney en Vardy niet goed met elkaar konden opschieten, wat volgens toenmalig bondscoach Roy Hodgson onzin was. Op het veld was de samenwerking in ieder geval verre van ideaal, want de aanvallers wisten geen enkele kans voor elkaar voor te bereiden tijdens de 4 uur en 22 minuten dat ze samenspeelden voor Engeland.