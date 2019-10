José Mourinho denkt aan Premier League-rentree

Schalke 04 probeert het aflopende contract van Alexander Nübel te verlengen en hem een transferclausule van tien tot twintig miljoen euro mee te geven. De doelman zou echter al akkoord zijn met Bayern München over een transfer. (BILD)

De Portugees is op zoek naar een nieuwe functie als manager en ziet in de Londenaren een interessante optie.

Gennaro Gattuso overweegt om in te stappen bij Sampdoria als opvolger van Eusebio Di Francesco. De ex-trainer van AC Milan wees eerder nog een aanbieding van stadsgenoot Genoa af. (Sky Italia)