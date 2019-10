Zlatan Ibrahimovic strijkt autoriteiten tegen de haren in met ludieke oproep

In Malmö wordt dinsdag een standbeeld onthuld van Zlatan Ibrahimovic, die in de Zweedse stad werd geboren en daar ook opgroeide. De aanvaller van Los Angeles Galaxy heeft in dat kader alle kinderen in Malmö via Twitter vrijaf gegeven van school om de ceremonie te kunnen bijwonen. De lokale autoriteiten hebben echter al gemeld dat Ibrahimovic niet de bevoegdheid heeft om deze maatregel te nemen, waardoor de oproep niet serieus dient te worden genomen.

"We zien jullie allemaal morgen, dinsdag om 15.00 uur in het Malmö Stadion voor de onthulling van het standbeeld. Zlatan geeft gratis toegang aan alle jongeren van scholen in Malmö om de ceremonie bij te wonen!", zo omschrijft Ibrahimovic de ludieke actie op zijn Twitter-pagina. De verwachting is dat de 38-jarige aanvaller zelf ook aanwezig is bij de onthulling van zijn standbeeld, ondanks het feit dat hij tegenwoordig in de Major League Soccer actief is.

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) October 7, 2019

Ibrahimovic begon zijn loopbaan bij Malmö FF, dat de aanvaller in 2001 aan Ajax verkocht. Daarna volgden avonturen bij onder meer Barcelona, Internazionale, AC Milan en Paris Saint-Germain. De voormalig international van Zweden, met 116 caps achter zijn naam, heeft bij Los Angeles Galaxy een verbintenis tot het einde van 2019.