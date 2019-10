‘Real Madrid beloont topvorm met nieuw jaarsalaris van elf miljoen euro netto’

De toekomst van Karim Benzema ligt bij Real Madrid. Spaanse media maakten in de nacht van maandag op dinsdag melding van een naderende contractverlenging voor de aanvaller, die momenteel tot medio 2021 op de loonlijst staat. Onder de nieuwe voorwaarden zal Benzema een jaar langer aan de Spaanse topclub verbonden blijven, tot de zomer van 2022, en gaat hij er naar verluidt financieel bijzonder op vooruit.

Volgens de laatste berichten uit Spanje zal Benzema elf miljoen euro netto per annum gaan verdienen, indien hij zijn handtekening daadwerkelijk onder de nieuwe verbintenis zet. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van zijn huidige honorarium van negen miljoen euro. Het bestuur van Real Madrid is zeer te spreken over de prestaties van Benzema, die in december 32 jaar wordt, dit seizoen en wil met het financiële voorstel ervoor zorgen dat hij zijn loopbaan in Madrid afsluit.

Als de beoogde nieuwe samenwerking volledig wordt uitgediend, is Benzema 35 jaar en zal hij liefst dertien jaar in het tenue van Real Madrid hebben gespeeld. Het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus is van positieve invloed geweest op het rendement van de Fransman, die afgelopen seizoen tot 30 doelpunten in 53 officiële duels kwam. Alleen in 2011/12 was de ex-speler van Olympique Lyon eerder tot meer dan 30 goals in één seizoen voor Real gekomen: 32 stuks.

Hoewel Real Madrid dit seizoen nog vrij wisselvallig presteert, gaat het team van Zinédine Zidane wel aan kop in LaLiga en heeft Benzema daar een groot aandeel in. Na tien duels in alle competities staat de teller alweer op zes doelpunten en twee assists. Volgens website Footballcritic is er op dit moment zelfs geen enkele voetballer die meer in vorm is dan Benzema; alleen Kevin De Bruyne zit op zijn niveau.