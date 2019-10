Memphis Depay en Lyon kunnen geen vuist maken en verliezen opnieuw

Olympique Lyon heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij aartsrivaal AS Saint-Étienne. De ploeg van trainer Sylvinho kwam erg matig voor de dag, maar leek lange tijd in ieder geval een punt over te houden. Tot overmaat van ramp diende Robert Beric in de absolute slotfase Lyon echter de vierde competitienederlaag van het seizoen toe: 1-0. Lyon staat na negen wedstrijden teleurstellend veertiende.

Memphis Depay vormde in Stade Geoffroy-Guichard een aanvalsduo met Martin Terrier, terwijl Kenny Tete en voormalig Ajacied Bertrand Traoré op de bank zaten. Dat beide ploegen niet in al te beste vorm verkeren was vanaf het begin duidelijk, want geen van de teams kon echt een vuist maken. In de eerste helft viel in totaal slechts één poging op doel te noteren, die kwam van de kant van Saint-Étienne.

In de tweede helft ging Lyon nadrukkelijker op zoek naar de overwinning en kwamen er ook kansen. De bezoekers leken na een uur spelen te scoren, maar scheidsrechter Clement Turpin keurde het doelpunt op advies van de VAR af wegens buitenspel. Moussa Dembélé en Houssem Aouar waren daarna dichtbij met respectievelijk een kopbal en een schot. Het was echter Saint-Étienne dat in de negentigste minuut toesloeg: Beric kopte raak en drukte Lyon daarmee dieper in de problemen.