Valencia en Jasper Cillessen herstellen zich van nederlaag tegen Ajax

Valencia heeft zaterdagavond een benauwde overwinning in LaLiga geboekt, drie dagen na de Champions League-nederlaag tegen Ajax (0-3). Het team van Albert Celades was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Deportivo Alavés en dat betekende voor de oefenmeester ook meteen de eerste overwinning in Mestalla. Door de overwinning zijn los Che voorlopig op een achtste plaats in LaLiga terug te vinden.

Het team van Celades ging dankzij een doelpunt van Maxi Gómez na nog geen half uur spelen met een minimale voorsprong de rust in. Na een goede pass van Rodrigo werkte de aanvaller de bal op het juiste moment in de verste hoek achter Antonio Sivera. Valencia domineerde qua balbezit en was diverse keren gevaarlijk, terwijl Alavés juist zeer schuw overkwam en alleen gevaarlijk oogde op de momenten dat Valencia fouten maakte.

Alavés kwam na de onderbreking echter veel beter uit de kleedkamers. Zo had Jasper Cillessen in de 52e minuut een goede redding op een inzet van Joselu in huis. Het bezoek bleef aandringen en dat de lichten in Mestalla plotseling uitvielen was wellicht symbolisch voor het verval van de thuisploeg. Na enkele minuten oponthoud wijzigde Celades zijn elftal op enkele plaatsen en schakelde men over naar een 4-1-4-1-systeem.

Valencia kwam tien minuten voor tijd op 2-0: na een overtreding van Sivera op Dani Parejo, op de rand van het strafschopgebied, wees de leidsman naar de stip en schoot de captain dit keer wél de bal tegen de touwen. Het was een revanche voor zijn misser vanaf elf meter tegen Ajax. Vlak voor tijd moest Cillessen de 2-1 uit een rebound van Lucas Pérez toestaan, na een redding op een schot van Joselu. Tot meer waren de Basken niet in staat.