Hakim Ziyech tast mis; Ajax lanceert eigen ‘verkiezing’ via Twitter

De wonderschone treffer van Hakim Ziyech in het duel tussen Valencia en Ajax (0-3 zege) is niet verkozen tot Goal van de Week in de Champions League. De UEFA maakt vrijdagmiddag bekend dat de eer gaat naar Luis Suárez voor de volley die hij al vallend maakte in het duel tussen Barcelona en Internazionale (2-1). Voetbalvolgers konden op de website van de UEFA stemmen voor de verkiezing.

Het doelpunt van Ziyech behoorde tot de genomineerde treffers, evenals de goals van Sadio Mané tijdens Liverpool - Red Bull Salzburg en Joshua Kimmich tijdens Tottenham Hotspur - Bayern München. Mané deed zijn oude ploeg woensdag pijn nadat hij vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnenkwam, combineerde met Robert Firmino en behendig afrondde. Kimmich plaatste de bal vanaf circa twintig meter in de linkerhoek tegen Tottenham.

De UEFA maakt bekend dat Ziyech op de tweede plek is geëindigd, terwijl Kimmich en Mané respectievelijk derde en vierde werden. De spelmaker van Ajax opende in het Mestalla de score met een diagonale pegel waar Jasper Cillessen geen antwoord op had. Veel twitteraars reageren op de UEFA door te stellen dat Ziyech had moeten winnen en ook Ajax lanceert met een knipoog een eigen 'verkiezing' via Twitter om dat standpunt kracht bij te zetten.

Ook in de eerste speelronde van het Champions League-seizoen greep een Ajacied naast de eretitel. De fraaie treffer van Edson Álvarez tegen Lille OSC (3-0) kwam na de eerste groepswedstrijden in aanmerking om tot de allermooiste te worden uitgeroepen. Het schitterende doelpunt van Juan Cuadrado tijdens Atlético Madrid - Juventus (2-2), een geplaatst schot in de verre bovenhoek, werd uiteindelijk door de fans als het allermooiste beschouwd.