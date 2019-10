Dolberg laat concurrentie ruimschoots achter zich en ontvangt eerste prijs

Kasper Dolberg ruilde Ajax ruim een maand geleden in voor OGC Nice en de spits mag nu al zijn eerste onderscheiding bij zijn nieuwe club in ontvangst nemen. De voor ruim twintig miljoen euro aangekochte aanvaller is door de fans van de Franse club namelijk uitverkozen tot Aiglon du mois, de beste speler van de maand september.

Dolberg maakte daags voor het sluiten van de transfermarkt de overstap van de Amsterdammers naar Nice en kwam vooralsnog vier keer in actie namens les Aiglons. Zijn eerste twee thuiswedstrijden in Franse dienst luisterde hij meteen op met een doelpunt: in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Dijon nam hij de gelijkmaker voor zijn rekening, terwijl hij tegen Lille OSC (1-1) de openingstreffer maakte.

Deze wapenfeiten hebben hem nu de prijs voor Speler van de Maand opgeleverd. Dolberg laat de concurrentie met ruime marge achter zich, aangezien hij 40 procent van de stemmen kreeg en zijn eerste achtervolger Youcef Atal het moet doen met 22 procent van de stemmen. De Deen mag de prijs op vrijdag 18 oktober in ontvangst nemen, als de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain op het programma staat.

Aankomende zaterdag staat voor Nice nog het uitduel met FC Nantes op het programma. Dolberg is daarna op pad met de Deense nationale ploeg. Bondscoach Age Hareide hem heeft opgenomen in zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland en het vriendschappelijke treffen met Luxemburg.