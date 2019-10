Dries Mertens, Arek Milik en Hirving Lozano beleven frustrerende avond in Genk

De ontmoeting tussen KRC Genk en Napoli in de groepsfase van de Champions League heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Groep E eindigde doelpuntloos en daar mocht de Belgische club zich vooral gelukkig mee prijzen. Het team van Carlo Ancelotti had legio mogelijkheden op een doelpunt, maar de gebrekkige afwerking speelde de bezoekers uiteindelijk op. Voor Genk betekent de remise het eerste punt na de 6-2 afstraffing tegen RB Salzburg, terwijl Napoli op vier punten komt na de eerdere 2-0 zege op Liverpool.

Het eerste bedrijf eindigde doelpuntloos, maar de ploeg van Felice Mazzu was zonder meer de morele winnaar na het klinken van het rustsignaal. Napoli mikte het leer namelijk liefst driemaal op het aluminium en een inzet van Kalidou Koulibaly werd van de doellijn gehaald. Ancelotti opteerde in België verrassenderwijs niet voor Dries Mertens in de basis, en zette Lorenzo Insigne en Faouzi Ghoulam op de tribune. Hirving Lozano en Arek Milik vormden voor het eerst de tweemansvoorhoede van i Partenopei.

De gebrekkige afronding speelde Napoli in de eerste 45 minuten parten. Na een kwartier spelen eindigde een inzet van José Maria Callejón op de paal, waarna Milik vanaf de grond de bal op de lat mikte. Tien minuten later eindigde een kopbal van Milik wederom op de lat, toen een voorzet vanaf de rechterkant aan iedereen voorbijging. Ook Koulibaly was dicht bij een doelpunt tegen zijn voormalig werkgever. De volley van de verdediger na een corner werd door Patrik Hrosovsky van de lijn gehaald.

Genk moest het voor rust van een handvol momenten hebben. Een van richting veranderd schot van Hrosovsky ging maar net naast het doel van Alex Meret, die richting de onderbreking een goed antwoord had op een eveneens van richting veranderde inzet van Sander Berge. Na rust probeerde Genk meer druk op de defensie van Napoli te zetten, maar al snel kwam men erachter dat countervoetbal de meeste kans van slagen had. Na nog geen uur spelen miste Callejón een goede kans, na voorbereidend werk van Milik.

Mertens maakte luttele minuten later zijn opwachting als vervanger van Eljif Elmas, maar ook de naderende topscorer aller tijden van Napoli kon in zijn vaderland niet voor het verschil zorgen. Een gefrustreerde Ancelotti keek lijdzaam toe hoe pogingen van met name Mertens en de verder onzichtbare Lozano tijdig geblokt werden of een prooi voor Gaëtan Coucke waren. Ianis Hagi had zes minuten voor het einde nog de 1-0 op zijn schoen, maar onder druk van Koulibaly en Kostas Manolas mikte hij de bal naast het doel van Meret.