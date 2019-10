EFL straft Liverpool vanwege opstellen niet speelgerechtigde Chirivella

Liverpool hoeft niet langer te vrezen voor uitsluiting van deelname aan de EFL Cup. De Engelse grootmacht maakte vorige week in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen MK Dons gebruik van een niet speelgerechtigde speler, maar de EFL heeft besloten daar geen verregaande gevolgen aan te verbinden. Wel moet Liverpool een boete van 225.000 euro betalen, waarvan de helft is uitgesteld tot het einde van het seizoen 2020/21.

Liverpool beleefde vorige week een betrekkelijk probleemloze avond op bezoek bij MK Dons. The Reds wonnen met 0-2, maar manager Jürgen Klopp leek zichzelf in de vingers gesneden te hebben, door Pedro Chirivella als invaller binnen de lijnen te brengen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de Spaanse middenvelder inderdaad niet speelgerechtigd was, maar Liverpool kan opgelucht ademhalen, nu de EFL heeft besloten de zaak af te doen met een boete.

De competitieorganisator erkent dat Liverpool de regels heeft overtreden door Chirivella te gebruiken in de wedstrijd tegen MK Dons, maar stelt in een communiqué dat het onredelijk zou zijn om de club uit het toernooi te halen. Chirivella speelde het laatste halfuur mee en was bij een 0-1 voorsprong ingebracht door Klopp. Liverpool stapte uiteindelijk met een 0-2 overwinning van het veld.