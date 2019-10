Alexander Büttner is na vertrek bij Vitesse eindelijk op weg naar nieuw avontuur

Alexander Büttner lijkt enkele maanden na zijn vertrek bij Vitesse een nieuwe club te hebben. Onder meer het Algemeen Dagblad weet dinsdagavond te melden dat de dertigjarige linksback voor een avontuur staat in de Major League Soccer bij New England Revolution.

New England Revolution geldt als een grote club in het Amerikaanse voetbal en is naar verluidt dicht bij een akkoord met Büttner. De ervaren linkerverdediger kan een meerderjarig contract ondertekenen in Foxborough, nadat hij in september voldoende indruk heeft weten te maken tijdens een oefenstage.

Mocht de transfer doorgaan, dan kan Büttner zich pas volgend seizoen bij New England Revolution voegen, in maart. Momenteel is de club bezig aan de reguliere competitie in de Verenigde Staten en daarna volgen play-offs om het landskampioenschap. New England Revolution zou voor Büttner de vijfde werkgever in zijn carrière worden, na eerder dienstverbanden bij Manchester United, Dinamo Moskou, Anderlecht en Vitesse.