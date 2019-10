Ajax beleefde ‘magische avond’ in Valencia: ‘We werden murw gebeukt’

Ajax stapt dinsdag op het vliegtuig naar Spanje voor de ontmoeting met Valencia in de groepsfase van de Champions League. In 2002 stonden beide clubs ook al tegenover elkaar in het miljardenbal. Het Ajax van toenmalig trainer Ronald Koeman pakte destijds een punt in het Mestalla door met 1-1 gelijk te spelen. Voormalig teammanager David Endt kan zich de memorabele wedstrijd nog goed voor de geest halen.

“Het was een magische avond”, gaat Endt terug in de tijd in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We hadden te maken met een ware Spaanse voetbalorkaan. Het grote Valencia van Rafael Benítez, de Spaanse kampioen met prachtige spelers als Cañizares, Ayala, Baraja, Angulo en Albelda, ging tekeer en was niet te stoppen. Een geoliede machine was het. Echt niet des Ajax, maar we kwamen totaal niet aan voetballen toe. Ik weet nog dat we in de rust in de kleedkamer kwamen en alle spelers bleek zagen van ongeloof en emotie. Ze waren volledig overrompeld. We werden compleet murw gebeukt.”

Ajax had het zwaar in Valencia, maar kwam desondanks in de slotfase op voorsprong. “Dat was via invaller Zlatan, echt volledig uit het niets. Ik weet nog goed dat ik naast Tonny Bruins Slot zat. We keken elkaar aan en dachten: dit kan helemaal niet. Dit is godslastering. Valencia speelde zo goed. Uiteindelijk werd het nog 1-1, maar dat kon weinig afdoen aan de magie van de avond. De avond ook van Joey Didulica. Hij leek wel behekst, betoverd, alsof zijn lichaam een magneet was. Hij pakte elke bal, vanuit onmogelijke hoeken.''

Na de wedstrijd heerste er een uitgelaten sfeer binnen de Ajax-selectie. De selectie van Koeman at na afloop gezamenlijk in het hotel. “Even geen sportmaaltijd als pasta, maar grote pannen paella kwamen op tafel. En ook de flessen wijn kwamen tevoorschijn", weet Endt nog. "Het kon, het mocht, Ronald Koeman vond het goed, want ook hij besefte dat er zich een mirakel had afgespeeld. Toen ik uren later op de gang liep, midden in de nacht, was er nog volop leven in alle kamers. De spelers konden niet slapen, zaten nog zo vol adrenaline. Van een onvergetelijke voetbalavond in Mestalla.''

Endt verwacht dat het Ajax van Erik ten Hag zich woensdagavond kan opmaken voor een zware wedstrijd met een imponerende sfeer. “Het Mestalla is een klein Bernabéu. Steile tribunes, fanatiek publiek, ze gaan daar flink tekeer. Ons lukte het destijds niet om het eigen spel te spelen, maar het eindresultaat zorgde voor euforie.''