Ferdy Druijf held en schlemiel bij Jong AZ in duel met FC Den Bosch

Jong AZ heeft maandagavond in een aantrekkelijke wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Den Bosch, dat in de slotfase alsnog een punt pakte en geluk had dat Ferdy Druijf een strafschop miste. Jong FC Utrecht kwam een slechte start op eigen veld tegen Helmond Sport (1-1) te boven, maar meer dan een punt zat er niet in voor de Domstedelingen, die desondanks in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie blijven.

Jong AZ - FC Den Bosch 2-2

Azzedine Dkidak zorgde met een raak afstandsschot na een kwartier spelen voor een voortvarende start van de bezoekers. Jong AZ rechtte de rug en kwam in de slotminuut van de eerste helft op gelijke door een rake kopbal van Thijs Oosting. Den Bosch had de voorsprong luttele minuten na rust kunnen herstellen, toen AZ-doelman Rody de Boer in het strafschopgebied een overtreding beging op Ruben Rodrigues. De Boer keerde echter de strafschop van Danny Verbeek. Druijf zette Jong AZ kort daarna op voorsprong, maar Rodrigues trok de stand twintig minuten voor tijd gelijk. Druijf had de thuisploeg vijf minuten voor tijd naar de winst kunnen schieten, maar zijn inzet vanaf elf meter werd gestopt door Den Bosch-keeper Wouter van der Steen.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 1-1

Orhan Dzepar bracht Helmond Sport op voorsprong door na een kwartier spelen een rebound binnen te tikken. Jong FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer maakte een kopbal van Ferry de Regt nog op knappe wijze onschadelijk, maar was vervolgens kansloos op de inzet van Dzepar. De thuisspelende ploeg toonde veerkracht en Junior van der Velden trok de stand vijf minuten na rust gelijk met een harde kopbal. FC Utrecht was in het restant van het treffen de bovenliggende partij, maar een winnaar kwam er niet meer in de Domstad.