Pochettino: ‘Hij is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn project’

Jan Vertonghen is nog steeds een zeer belangrijke speler voor Tottenham Hotspur, zo verzekert manager Mauricio Pochettino maandag of een persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayern München van dinsdagavond. Vertonghen, wiens contract volgend jaar afloopt, werd in de eerste drie duels van het seizoen gepasseerd door Pochettino, maar de Belgische verdediger mag zich inmiddels weer basisspeler noemen.

De 32-jarige Vertonghen is 'nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn project', zo stelt Pochettino in aanloop naar het treffen met Bayern. “Ik sta overal voor open, maar het is een kwestie tussen de club, de speler en zijn zaakwaarnemer. Laten we dus afwachten”, zo wordt de Argentijnse manager van the Spurs maandag geciteerd door onder meer de BBC. Vertonghen had een basisplaats in de laatste vier competitiewedstrijden van Tottenham en speelde ook in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiacos (2-2).

Vertonghen wil naar eigen zeggen 'niet te diep ingaan’ op de verhalen rondom de gesprekken over een nieuw contract, maar geeft wel toe dat er ‘altijd enige beweging’ is rond contractonderhandelingen. “Ik ben erg ambitieus. Hopelijk kan ik nog een paar jaar op topniveau mee. Ik hoop dat ik het elftal zo goed mogelijk kan helpen. Dit is mijn achtste seizoen hier. Ik heb geweldige jaren achter de rug en voel me nog steeds uitstekend op alle vlakken. Dat is alles wat ik erover wil zeggen.”

De verwachting is dat Vertonghen dinsdag aan de aftrap verschijnt van de Champions League-wedstrijd tegen de kampioen uit Duitsland. Giovani Lo Celso en Ryan Sessegnon zijn vanwege blessureleed niet inzetbaar bij Tottenham. Waar de Londenaren een punt overhielden aan de eerste wedstrijd van de poulefase, daar won Bayern vrij eenvoudig met 3-0 van Rode Ster Belgrado. Het duel van dinsdagavond in het Tottenham Hotspur Stadium begint om 21.00 uur.