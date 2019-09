Mazraoui: ‘Ik denk dat je ons wel een beetje met elkaar kan vergelijken’

Noussair Mazraoui was vorig seizoen in principe de eerste keuze bij Ajax op de rechtsbackpositie. Dit seizoen ondervindt de Marokkaans international forse concurrentie van Sergiño Dest, die buitengewoon sterk aan het seizoen begonnen is. Mazraoui had afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen FC Groningen (2-0 zege) weer een basisplaats bij Ajax, al is het de vraag of dat komende woensdag in het Champions League-duel met Valencia opnieuw het geval zal zijn.

“Ik ben pas net weer fit en mocht direct beginnen. Ik heb het ook een uur vol gehouden. Dus ik moet woensdag die wedstrijd tegen Valencia wel aan kunnen. Het zou anders zijn als ik tegen Groningen nog niet had gespeeld”, zegt Mazraoui in gesprek met het ANP. Begin deze maand liep hij een blessure op bij het Olympisch team van Marokko, nadat hij in de wedstrijd tegen Mali een knietje op het bovenbeen kreeg.

Dest: 'Het volgende doel is de landstitel en de Champions League'

“Ik dacht dat het meeviel, maar het heeft me nog wel een paar weken gekost”, stelt de rechtsback, die in de eerste wedstrijden van het seizoen ook een aantal keer op het middenveld speelde. Vorig seizoen scoorde Mazraoui in de Champions League-wedstrijden tegen Bayern München (1-1) en Benfica (1-0). “Maar er moeten nu ook weer nieuwe momenten komen. Ik ben nog jong en moet weer verder.”

Op de rechtsbackpositie moet Mazraoui nu de concurrentiestrijd uitvechten met Dest. “Ik heb er een concurrent bij gekregen”, geeft hij te kennen. De achttienjarige Dest speelde dit seizoen tot dusver elf officiële wedstrijden voor Ajax. “Ik denk dat je ons wel een beetje met elkaar kan vergelijken. Hij is technisch en snel en gaat graag mee naar voren. Dat kan je over mij ook wel zeggen.”