Code rood in San Siro; ongrijpbare Franck Ribéry levert heerlijke show

Het is crisis bij AC Milan. De ploeg van de geplaagde trainer Marco Giampaolo verloor zondagavond voor eigen publiek met 1-3 van Fiorentina, dat de tweede zege van het seizoen boekte. Franck Ribéry kwam tot scoren voor Fiorentina en speelde een ijzersterke wedstrijd. Milan leed de derde opeenvolgende nederlaag in de Serie A en heeft pas zes punten verzameld na evenzoveel wedstrijden. I Rossoneri staan op de zestiende plek.

Milan leek goed van start te gaan voor eigen publiek, maar Fiorentina kreeg al gauw voet aan de grond. Na een klein kwartier volgde de eerste serieuze offensief van de bezoekers. Ribéry stoomde op, kwam het strafschopgebied binnen en kroop behendig tussen twee verdedigers, waarna zijn inzet werd gekeerd door Gianluigi Donnarumma. Federico Chiesa was als eerste bij de bal voor de rebound en werd vervolgens gevloerd door Ismaël Bennacer. Arbiter Piero Giacomelli wees naar de stip en Erick Pulgar stuurde Donnarumma de verkeerde kant op.

De 0-2 van Gaetano Castrovilli werd een kwartier later afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie die eraan voorafging. Zodoende bleef het voor de rust bij 0-1. Milan had weliswaar een groot overwicht aan balbezit, maar kwam niet verder dan een afstandsschot van Suso.Het werd in de tweede helft nog een stuk moeilijker voor de thuisploeg. Een harde tackle van Mateo Musacchio met uitgestoken been op Ribéry leverde de verdediger een directe rode kaart op. Het duurde iets meer dan tien minuten voordat Fiorentina het numerieke verschil uitbuitte.

Donnarumma verwerkte een voorzet van Chiesa nog half, maar Gaetano Castrovilli rondde af uit de rebound. Even daarna kreeg Fiorentina weer een penalty, na opnieuw een overtreding van Bennacer. Hij vloerde Castrovilli, maar Donnarumma pareerde de inzet van Chiesa vanaf elf meter. Uiteindelijk was het Ribéry die zorgde voor de 0-3: na een heerlijke sprint van Chiesa kreeg de Fransman de bal, kapte hij naar binnen en vond hij de linkerhoek. Misschien wel het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam echter van Rafael Leão, die een geweldige solo zelf afrondde: 1-3.