Valencia claimt 'nieuwe Klassieker' in Nederland en vraagt PSV'er om advies

Na de 2-0 zege van Ajax op FC Groningen richten de Amsterdammers het vizier op de hervatting van de Champions League. Woensdagavond gaat de ploeg van Erik ten Hag op bezoek bij Valencia, dat net als Ajax drie punten overhield aan het eerste duel in de groepsfase. Valencia doet kort voor de wedstrijd een beroep op Toni Lato voor advies: de verdediger wordt dit seizoen door de Spanjaarden verhuurd aan PSV.

Het PSV van Lato nam het vorige week nog op tegen Ajax, zo schrijft Valencia op de clubsite: het duel tussen de titelkandidaten wordt bestempeld als 'de nieuwe Klassieker' in Nederland. "De twee clubs zijn voortdurend met elkaar in gevecht. Amsterdam kijkt altijd met een schuin oog naar Eindhoven, en andersom." Hoewel Lato niet in actie kwam, en sowieso nog wacht op zijn debuut in de Eredivisie, kent hij volgens de club de sterke en zwakke punten van Ajax. In zijn ogen heeft Valencia 'alles wat nodig is' om eigen huis te winnen.

Toch ontlopen beide clubs elkaar weinig, stelt Lato. Als hij wordt gevraagd om een voorspelling, gaat de verdediger voor een 2-1 overwinning voor Valencia. "Ajax is een lastige tegenstander die het allerbeste spel zal vergen van Valencia. Vorig jaar hebben ze al laten zien waartoe ze in staat zijn. Maar in het Mestalla ontstaat op belangrijke avonden een sfeer die de ploeg vooruit kan stuwen. Elke club, hoe groot dan ook, krijgt het moeilijk in Mestalla als de supporters zich laten gelden."

Valencia verraste op de eerste speelronde met een 0-1 zege op Chelsea. Als los Che net zo sterk voor de dag komen, dan kunnen ze Ajax volgens Lato 'zeker' verslaan. "Ajax heeft goede spelers als Dusan Tadic en Hakim Ziyech, maar is een ploeg die het lastig heeft zonder de bal. Ze laten soms heel weinig spelers over achterin, wat schadelijk kan zijn tegen Valencia." Niettemin is Lato goed te spreken over de titelconcurrent uit de Eredivisie. "Ze voetballen niet alleen goed, maar ze hebben ook fysieke kwaliteiten. De Eredivisie is weliswaar minder sterk dan LaLiga, maar het is een fysieke competitie."