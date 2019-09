Cryptische vergelijking Neymar: ‘Het is als de relatie met je vriendin’

Neymar tekende zaterdag voor de derde competitiewedstrijd op rij voor de winnende treffer van Paris Saint-Germain, ditmaal tegen Girondins Bordeaux (0-1). De Braziliaanse aanvaller, die ook al de matchwinner was in de duels met Racing Strasbourg (1-0) en Olympique Lyon (0-1), zet echter zijn teruggekeerde ploeggenoot Kylian Mbappé in de schijnwerpers.

“De onderlinge band is goed, zowel binnen als buiten het veld”, laat Neymar na afloop van de minieme zege op Bordeaux optekenen in de Franse media. “Ik ben blij dat hij (Mbappé, red.) zijn spelvreugde weer kan laten zien. En daar sta ik niet alleen in, de gehele PSG-familie is blij dat hij weer kan spelen.” Mbappé miste de voorgaande vijf duels van PSG wegens een hamstringblessure.

“Het is een van de beste spelers ter wereld”, vervolgt Neymar zijn lofzang. “Dingen worden vanzelf makkelijker als hij op het veld staat, zeker omdat hij zo snel is. Ik ben niet de enige die graag met spelers van wereldklasse speelt.” Mbappé werd in de uitwedstrijd tegen Bordeaux als wisselspeler ingezet door trainer Thomas Tuchel. Het is nog niet duidelijk of de aanvaller dinsdag wordt gebruikt in het uitduel van PSG met Galatasaray in de Champions League.

Neymar is van mening dat zijn band met de aanhang van PSG een stuk beter is, zeker in vergelijking met de fluitconcerten tijdens zijn rentree tegen Strasbourg. “Het is een beetje als de relatie met je vriendin”, stelt de Braziliaan enigszins cryptisch. “Als het niet goed gaat, dan wordt er niet gesproken. Maar met veel liefde en knuffels keert de oude situatie weer terug. Ik ben hier om PSG te helpen succesvol te zijn. Ik zou mijn leven willen geven voor deze club.”