Jonker waarschuwt en wijst naar Malen: ‘Via Engeland is niet de weg’

Donyell Malen maakte als jeugdspeler de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar Arsenal. In Engeland beleefde de aanvaller een wisselvallige periode, waarna hij uiteindelijk bij PSV terechtkwam. Andries Jonker werkte als het toenmalige hoofd van de jeugdopleiding samen met de spits, die zich inmiddels Oranje-international mag noemen. “In mijn ogen geweldig voorbeeld voor al die talenten die denken: wat moet ik nu? Hij is bij Arsenal in een situatie geweest waarin het over leek. Hij heeft zelf die knop omgezet omdat hij wist; dit is het niet en ik moet dingen veranderen”, aldus Jonker zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

Jonker was in een eerder interview nog kritisch op de PSV-spits. Hij gaf aan dat hij tegen Malen had gezegd dat hij te zwaar was in zijn tijd in Engeland. “Hij vond dat hij een trainingsachterstand had op de rest van twee maanden. Hij was niet fit genoeg, daar ging het om”, legt de huidige trainer van Telstar uit. “Daar heeft hij enorm hard aan gewerkt. Hij voelde zelf dat het niet genoeg was wat hij deed. Hij mocht met het eerste van Arsenal trainen en Arsène Wenger trainde op de postzegel, daar is Malen echt geweldig in. Hij was toen zestien jaar en op de postzegel is één, maar op het grote veld tegen grote kerels is twee.”

Malen had het zwaar in Engeland en belandde op een zijspoor. “Hij ging terug naar Onder-23, terug naar Onder-18 en op een gegeven moment zat hij zelfs daar op de bank, mocht hij zelfs daar niet meer mee doen. Hij heeft zichzelf toen helemaal teruggevochten”, vertelt Jonker. “Hij zegt nu dat hij wat geluk heeft gehad, maar ik vind dat hij echt zelf de knop heeft omgezet. Hij heeft er alles aan gedaan om beter te worden en daar is hij voor beloond. Ik gun het hem van harte.”

“Ik trainde hem bij Ajax toen hij bij de B-junioren zat. Toen vond ik het echt een van de grootste talenten van Nederland. Voor Ajax was het vreselijk dat hij wegging”, vult Ronald de Boer aan, om vervolgens een vraag neer te leggen bij Jonker. “Dan gaat hij naar Arsenal, maar vind jij dan dat de keuze die hij heeft gemaakt en waar hij nu staat, dat het geholpen heeft in zijn ontwikkeling? Of denk je dat het veel sneller had gekund?”

“Als je voor Arsenal werkt, dan behartig je de belangen voor Arsenal”, reageert Jonker. “Hij is toen buiten mij om gehaald. Daar wist ik niet van, dat hij kwam. Maar de weg via Engeland is niet de weg. Dat moeten jeugdspelers in het belang van hun ontwikkeling niet doen. Je komt daar in een Onder-18 competitie, die is opgedeeld in Noord- en Zuid-Engeland. In het noorden spelen Manchester United, Manchester City en Liverpool tegen elkaar. In het zuiden Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur. Je speelt dus niet met en tegen de beste clubs, dat is een probleem. Daarnaast gaan de beste talenten mee met Onder-23. Maar een jongen van zestien die speelt tegen kerels van 22 met Premier League-ervaring, dat is ook niet de oplossing. Dus die competities daar, die functioneren niet voor die jongens om zich te ontwikkelen.”