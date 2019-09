Van de Beek gaat in op ‘rommelige zomer’: ‘Ooit de stap maken’

Donny van de Beek stond deze zomer in de concrete belangstelling van Real Madrid, maar de aanvallende middenvelder bleef uiteindelijk Ajax trouw. Donderdag werd bekend dat het contract van Van de Beek in Amsterdam waarschijnlijk wordt opgewaardeerd. "Het was een rommelige zomer, maar dat heb ik nu allemaal achter me gelaten", aldus de Nederlands international tegenover Ajax TV.

Voor Van de Beek was het geen straf om bij Ajax te blijven. "Ik heb het al vaker gezegd: ik ben dolblij hier. We hebben een hartstikke mooi en goed team. Ik denk dat we nog steeds in staat zijn om echt weer voor de prijzen te spelen dit jaar, wat je natuurlijk wil als voetballer. We hebben vorig jaar allemaal gezien hoe mooi dat is. Ik focus me gewoon weer volledig op het nu."

De supporters van Ajax riepen Van de Beek aan het begin van het seizoen op om te blijven, onder meer door 'Donny nog een jaar' te scanderen vanaf de tribune. "Het is beter dan dat ze zingen: Donny rot op, of Donny wegwezen", lacht Van de Beek. "Mooi dat de supporters willen dat je nog een jaar blijft, dat is alleen maar een mooi teken. Op een gegeven moment was ik ook gewoon blij dat er voor iedereen duidelijkheid was."

Van de Beek, die vermoedelijk meer salaris gaat krijgen maar zijn tot medio 2022 niet zal verlengen, denkt dat hij in een later stadium alsnog hogerop kan. "Uiteindelijk moet je daarop vertrouwen. Je zult het altijd moeten laten zien. Natuurlijk wil je ooit de stap maken, maar dat zul je zelf af moeten dwingen. We hebben vorig jaar ook gezien: als je met het team succes behaalt, stijgen de waardes van de spelers ook allemaal."