Valverde in onzekerheid over Messi; Ansu Fati haakt af met blessure

Barcelona moet het zaterdag zonder Lionel Messi doen in de uitwedstrijd tegen Getafe. De Argentijnse aanvaller viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Villarreal (2-1 winst) en trainer Ernesto Valverde laat vrijdag op de persconferentie weten dat hij niet weet wanneer de Argentijnse aanvoerder weer terug is. De coach kan zaterdag ook geen beroep doen op Ansu Fati. De zestienjarige revelatie is op de training geblesseerd geraakt aan zijn knie.

Barcelona meldt dat het talent last heeft van zijn knie en onderzoek uit moet wijzen hoe lang hij precies aan de kant zal staan. Hij mist in ieder geval de uitwedstrijd van zaterdagmiddag tegen Getafe (16.00 uur). Messi mist dat duel ook. Hij was pas weer hersteld van een kuitblessure, maar viel tegen Villarreal halverwege uit.

Ernesto Valverde: 'Hopelijk hoeven we Ansu Fati niet al te lang te missen'

Messi kent vooralsnog een ongelukkig seizoen. Zijn kwetsuur hield hem in de voorbereiding op deze voetbaljaargang aan de kant. Tegen Borussia Dortmund (0-0) maakte hij als invaller zijn rentree en ook tegen Granada (2-0 verlies) kwam hij als invaller binnen de lijnen. “Ik weet niet hoe lang hij aan de kant staat”, aldus Valverde, zonder in detail te treden. “We hopen dat hij snel weer terug is. Het is niet iets serieus, het is een kleine tegenslag. Komende week zullen we bekijken hoe hij er voor staat.”

“Als hij speelt hebben we een aanvallend wapen en als hij niet speelt, dan missen we een belissende speler”, vervolgt Valverde. “Maar daar moeten we mee om zien te gaan. Het is een tegenslag, maar we moeten door.” Behalve Messi en Fati ontbreken ook Samuel Umtiti en Jordi Alba met blessures. Barcelona staat momenteel met tien punten op de zesde plaats, vier punten achter koploper Real Madrid. Zaterdagavond staat om 21.00 uur de topper tussen Atlético en Real Madrid op het programma in het Wanda Metropolitano.