Stam spaart tweetal tegen AZ; drie nieuwe basisklanten in De Kuip

Jaap Stam voert donderdagavond enkele wijzigingen door in de basisopstelling van Feyenoord tegen AZ. Lutsharel Geertruida, Jens Toornstra en Luis Sinisterra maken hun entree binnen de lijnen. Zondag, tijdens de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3), namen Geertruida en Toornstra plaats op de bank en ontbrak Sinisterra nog vanwege een blessure.

Nicolai Jörgensen behoort niet tot de wedstrijdselectie. De aanvaller heeft nog last van zijn ribben, na een botsing op maandag in een wedstrijd van Jong Feyenoord tegen sc Heerenveen. Stam sprak woensdag de hoop uit Jörgensen te kunnen inzetten tegen AZ, maar daar is het te vroeg voor gebleken. Sinisterra, die vorige week uitviel tegen Rangers FC met een kwetsuur aan zijn onderbeen, is er wel weer bij.

In Emmen koos Stam voor Rick Karsdorp als rechtsback, maar de verdediger kampt met een lichte bovenbeenblessure en zit daarom niet op de bank tegen AZ. Op zijn plek speelt dus Geertruida, die voor het eerst een basisplek krijgt in een Eredivisie-wedstrijd. Leroy Fer krijgt rust en zit ook niet bij de spelersgroep. Zodoende staat Jens Toornstra, die inviel tegen Emmen, op het middenveld. Sinisterra krijgt voorin de voorkeur boven Larsson.

Het basisdebuut van Marcos Senesi blijft voorlopig uit. De Argentijn moet opnieuw Eric Botteghin voorrang verlenen in het centrum van Feyenoord. Tegen Emmen deed hij mee in de tweede helft en maakte hij nog geen goede indruk. Botteghin vormt een centraal duo met Edgar Ié. Het duel tussen Feyenoord en AZ, respectievelijk de nummers tien en vier van de Eredivisie, begint om 20.00 uur. De twee clubs zijn de enige die nog een wedstrijd tegoed hebben in de competitie.

AZ-trainer Arne Slot voert noodgedwongen een wijziging door ten opzichte van het duel met ADO Den Haag (0-1 zege). In die wedstrijd brak Dani de Wit zijn neus, waardoor hij niet kan meedoen in De Kuip. Yukinari Sugawara is zijn vervanger en speelt als rechtsbuiten; Calvin Stengs is opgesteld als aanvallende middenvelder. Voormalig Feyenoord-aanvoerder Jordy Clasie begint op de bank tegen zijn oude liefde.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Ié, Haps, Toornstra, Kökcü, Tapia; Berghuis, Narsingh, Sinisterra

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjö, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, Boadu, Idrissi