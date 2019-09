Ideeëloos en door blessures geteisterd PSG lijdt ontluisterende nederlaag

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. Op eigen veld ging het door blessures geteisterde team van trainer Thomas Tuchel met 0-2 onderuit tegen middenmoter Stade Reims. Het betekende voor de regerend landskampioen alweer de tweede nederlaag in zeven competitieduels dit seizoen. PSG blijft desalniettemin met vijftien punten (met Angers gedeeld) koploper in Frankrijk.

PSG zwijnde in zijn laatste twee competitiewedstrijden en werd beide keren in de slotfase gered door Neymar. De Parijzenaren moesten het voorin nog altijd stellen zonder Kylian Mbappé en Edinson Cavani, waardoor men in creatief opzicht opnieuw vrijwel volledig afhankelijk was van Neymar. Hij stond na tien minuten voetballen ook aan de basis van de eerste grote kans van PSG: na een afvallende hoekschop van de Braziliaan schoot Leandro Paredes rakelings naast.

Na 27 minuten voetballen was het Neymar zelf die zijn geluk beproefde uit een vrije trap. Zijn vrije trap ging over de muur, maar belandde uiteindelijk aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Luttele minuten later wist Reims verrassend de leiding te nemen in Parijs. Hassane Kamara zette het hoofd tegen een hoekschop van Marshall Munetsi en gaf Keylor Navas zo het nakijken: 0-1. Het was het eerste doelpunt dat Navas moest incasseren sinds zijn zomerse komst van Real Madrid.

PSG wist de schade in de eerste helft niet meer te repareren en mocht uiteindelijk nog van geluk spreken dat Reims voor rust niet nog verder wegliep. Yunis Abdelhamid kon vrij inkoppen na een voorzet van Xavier Chavalerin, maar hij liet Navas uiteindelijk met de schrik vrijkomen. In de tweede helft bleef PSG ploeteren. Het elftal van Tuchel claimde rond het uur een strafschop na een vermeende overtreding op Pablo Sarabia, maar daar wilde de arbitrage niets van weten.

Rémi Oudin was dertien minuten voor tijd dicht bij de 0-2, maar doordat zijn schot de paal raakte, bleef PSG in leven. De koploper zocht in de absolute slotfase wanhopig naar een gelijkmaker, maar wist die uiteindelijk niet meer te vinden. Sterker nog: in de vierde minuut van de blessuretijd wist Reims via Boulaye Dia nog wat extra zout in de Parijse wonden te strooien.