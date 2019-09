Miralem Pjanic schiet Juventus op fraaie wijze naar koppositie in Italië

Juventus is de uitwedstrijd tegen Brescia dinsdagavond zonder kleerscheuren doorgekomen. Het elftal van trainer Maurizio Sarri kwam op bezoek bij de promovendus al vroeg op achterstand, maar wist de schade uiteindelijk toch te repareren: 1-2. Matthijs de Ligt begon in de basis bij Juventus en maakte de negentig minuten vol; Cristiano Ronaldo kwam vanwege een blessure niet in actie. De regerend landskampioen komt door de overwinning na vijf duels op dertien punten en is daarmee voorlopig koploper in de Serie A. Internazionale komt woensdag nog in actie tegen Lazio en kan de koppositie dan weer overnemen.

Alle ogen waren vooraf gericht op Mario Balotelli. De Italiaanse spits begon in de basis bij Brescia en keerde zo na een afwezigheid van 1228 dagen terug in de Serie A. Balotelli werd voorin bijgestaan door Alfredo Donnarumma en die zorgde al na vier minuten voetballen voor een daverende verrassing, door Brescia bij de eerste de beste aanval op voorsprong te schieten. Donnarumma kon ongehinderd het strafschopgebied bestormen en loste vervolgens een schot op doel af. De poging van de spits leek houdbaar voor doelman Wojciech Szczesny, maar plofte uiteindelijk toch binnen: 1-0.

Juventus ging na de vroege achterstand niet bij de pakken neerzitten en zocht onmiddellijk naar de gelijkmaker. Adrien Rabiot, Aaron Ramsey en Gonzalo Higuaín kregen goede kansen, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. In de negentiende minuut moest Juventus een tegenvaller incasseren, doordat rechtervleugelverdediger Danilo met een blessure afhaakte. Balotelli liet zich na precies een half uur spelen voor het eerst in aanvallend opzichtig gelden: zijn vrije trap van zeer grote afstand werd over het doel getild door Szczesny. Juventus speelde niet groots, maar kwam op slag van rust toch nog langszij door een eigen doelpunt van Jhon Chancellor. De verdediger van Brescia werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een hoekschop van Paulo Dybala en zorgde zo voor een 1-1 ruststand.

In de eerst tien minuten na de onderbreking kreeg Juventus twee goede mogelijkheden. Higuaín faalde eerst oog in oog met doelman Jesse Joronen en kort erna voorkwam Chancellor op de doellijn een doelpunt van Rabiot. In de 56ste minuut ging De Ligt hard door op Dimitri Bisolo en dat leverde de Nederlander een gele kaart op. Juventus rammelde steeds nadrukkelijker aan de poort en wist na ruim een uur eindelijk op voorsprong te komen. Een vrije trap van Dybala belandde in eerste instantie nog in de muur, maar de rebound werd vervolgens op fraaie wijze benut door Miralem Pjanic. De middenvelder volleerde fraai raak over de grond en tekende zo voor de 1-2.

Brescia had vervolgens snel weer wat terug kunnen doen. De uitblinkende Sandro Tonali leverde een gevaarlijke hoekschop af, waarna Daniele Dessena in balbezit kwam bij de tweede paal. Die kon ongehinderd uithalen, maar zijn poging scheerde uiteindelijk rakelings voorbij het doel van Juventus. Het elftal van Sarri had het in de slotfase nog even lastig, maar wist de drie punten uiteindelijk toch uit het vuur te slepen.