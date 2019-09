Feyenoord verricht toch knap staaltje werk: ‘Ze leveren dan veel geld op’

Feyenoord staat donderdagavond tegenover AZ en de vraag is in hoeverre Marcos Senesi zich staande zal houden tegen de Alkmaarders. De 22-jarige verdediger maakte afgelopen zondag geen goede indruk tegen FC Emmen (3-3), waardoor de ogen vooral op de Argentijn zijn gericht. Martijn Krabbendam wil Senesi nog zeker niet afschrijven.

"Je moet ook wat halen om waarde te creëren. Als je naar het elftal kijkt: Rick Karsdorp en Edgar Ié zijn gehuurd, Leroy Fer voor één jaartje, Luciano Narsingh... Het is niet heel veel waarde dat er loopt. Je moet als club ook waarde opbouwen", zegt de journalist van Voetbal International bij het praatprogramma Voetbalpraat van FOX Sports.

"Iedereen zegt: die Lisandro Magallán bij Ajax was ook niets. Maar dat vonden ze in Argentinië al toen hij kwam. Maar toen Feyenoord erin slaagde deze speler te halen, waren de verhalen van: dat hebben ze toch knap gedaan. Want hij zit dicht tegen het Argentijnse nationale elftal aan. Er was wel wat meer interesse. Fiorentina was op het eind nog gekomen met een bod."

"Maar Feyenoord was al heel ver en al een tijd met hem bezig. Dus uiteindelijk is het knap dat ze hem in huis hebben gehaald. Dan is het vervelend dat hij zo'n eerste indruk maakt", doelt Krabbendam op het ongelukkige duel met FC Emmen, waar Senesi medeverantwoordelijk was voor de 3-3 van de thuisploeg. Kenneth Perez vindt dat men geduld moet hebben met de miljoenenaankoop.

De Deen wijst op het feit dat voetballers uit Zuid-Amerika doorgaans goede handelswaar zijn. "Zuid-Amerikanen die het heel erg goed doen, leveren veel geld op. Het is een breuk met het beleid van de vorige technische leiding. En ze zullen niet over één nacht ijs zijn gegaan, lijkt mij? Hij heeft nog maar drie kwartier gevoetbald. We geven hem nog drie kwartier de kans", grapt Perez.