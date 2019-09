‘Lood om oud ijzer’ bij PSV: ‘Hij kan Hakim Ziyech misschien irriteren’

Michal Sadílek begint zondagmiddag in de basis bij PSV in de topper tegen Ajax. De twintigjarige Tsjech krijgt als linksback de voorkeur boven Olivier Boscagli, die afgelopen donderdag in het Europa League-duel met Sporting Portugal (3-2 overwinning) nog de kans kreeg van trainer Mark van Bommel. Ronald de Boer en Kenneth Perez verwachten dat Ajax PSV zondag pijn kan doen over de flank van Sadílek.

Sadílek zal normaal gesproken in de duels tegenover Hakim Ziyech komen te staan, al is van de creatieveling van Ajax bekend dat hij regelmatig over het veld zwerft. De analisten van FOX Sports verwachten dat Sadílek de Marokkaans international beter zal kunnen bestrijden dan Boscagli. "Ziyech is een speler die eigenlijk niet vast op zijn positie staat: hij beweegt overal heen. Sadílek heeft als middenvelder loopvermogen en zal de loopacties van Ziyech als middenvelder beter snappen. Deze keuze valt daarom wel te billijken", vindt De Boer.

"Ik denk dat Sadílek wat feller is dan Boscagli. Hij kan Ziyech misschien irriteren. Ik denk niet dat Boscagli dat kan. Ik snap de keuze wel", vult Perez aan. De Deense oud-middenvelder is desalniettemin niet weg van Sadílek. Hij noemt de linksbackpositie 'een zwakke positie van PSV'. "Lood om oud ijzer", zo noemt hij de keuze tussen Sadílek en Boscagli.

"Het is niet denigrerend bedoeld, want het zijn beiden nog jong spelers", vervolgt Perez. "Sadílek is eigenlijk meer een middenvelder. Boscagli is wel een back, maar hij bevalt me niet. Het is voor mij niet precies duidelijk wat hij kan. Hij treuzelt veel, verdedigend is hij niet erg sterk. Je zou dan denken dat hij goed aan de bal is, maar dat is ook niet het geval. Ik heb nog niet kunnen ontdekken wat hij toevoegt aan PSV."