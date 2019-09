Veronica Inside velt vernietigend oordeel: ‘Ze stelden geen ene reet voor’

Feyenoord verloor donderdagavond met 1-0 van Rangers FC in de Europa League. De Rotterdammers maakten vooral in de eerste helft een slechte indruk op Ibrox, constateren ook de heren van Veronica Inside. Johan Derksen zegt vrijdagavond in het praatprogramma dat de ploeg van trainer Jaap Stam ‘hopeloos’ voor de dag kwam in Schotland.

“Ze hebben zich laten imponeren”, constateert de analist over Feyenoord. “Rangers stelde geen ene reet voor. Ik schrok ook van Edgar Ié. Nu zetten ze hem een beetje onder druk en dan kan hij opeens niet voetballen. Als je dan met Luciano Narsingh en dat laffe Zweedje (Sam Larsson, red.) voorin speelt, ben je kansloos.”

René van der Gijp geeft aan dat de instelling van de Rotterdammers niet juist was. “Internationaal, zoals Hakim Ziyech en Dusan Tadic bij Ajax, moet je een stapje extra zetten. Je moet dan iets meer gedreven zijn. Als je dat niet doet, ga je ten onder.” Jan Boskamp schrok al van de nipte zege van Feyenoord tegen ADO Den Haag (3-2) en zag Feyenoord ook tegen Rangers FC tegenvallen.

“Opeens ging Rangers drukzetten en ze wisten het niet meer. Het was een matige ploeg”, aldus de voormalig trainer, die zag dat de formatie van manager Steven Gerrard feller was. “Die hadden een passie... En dan kwam ook nog het gevoel van het overlijden van Fernando (Ricksen, red.) erbij. Eric Botteghin en Ié wilden iedere keer voor hun man komen, maar waarom?”