Jürgen Klopp dekt zich in: ‘Chelsea heeft weinig last gehad van transferban’

Liverpool gaat zondagmiddag op bezoek bij Chelsea en manager Jürgen Klopp lijkt zijn elftal alvast in de underdogrol te willen manoeuvreren. De trainer van Liverpool spreekt zich in de Engelse pers lovend uit over de talenten van Chelsea, waaronder voormalig Vitesse-huurling Mason Mount. "Het is echt een interessant team. Het doet me een beetje denken aan mijn elftal bij Borussia Dortmund jaren geleden", aldus Klopp.

Mede door de transferban van Chelsea krijgen jonge spelers dit seizoen de kans op Stamford Bridge. Klopp prijst de jonge aanvallers van de Londenaren. "Ze hebben Christian Pulisic gehaald voor 55 of 65 miljoen euro en alle spelers die om hem heen spelen zijn dat ook waard. Tammy Abraham is nu een '65 miljoen-speler'. Mason Mount is dat zeker ook, als het niet meer is. En Callum Hudson-Odoi was dat al waard."

Chelsea kon deze zomer alleen Mateo Kovacic vastleggen, omdat die eerder al gehuurd werd. Volgens Klopp heeft dat de club nauwelijks geschaad. "Als er een club in de wereld is die weinig last zou hebben van een transferban, dan was het waarschijnlijk Chelsea. Door hun transferbeleid van de laatste jaren hadden ze heel veel spelers van hoge kwaliteit die op huurbasis elders speelden. Abraham bijvoorbeeld, die maakte er twintig of zo. Dat hoefde Chelsea hem niet meer te leren, want dat heeft-ie elders al geleerd."

Ook over Chelsea-manager Frank Lampard is Klopp enthousiast. "Hij doet het heel goed, maar ik vind het niet echt mijn taak om over andere managers te spreken. Wat ik wel kan zeggen is dat ze leuk voetbal spelen. De laatste twee wedstrijden speelden ze in een verschillend systeem, dat is interessant. Frank Lampard deed het al geweldig bij Derby County, dus ik ben niet verrast dat hij het ook goed doet bij Chelsea."