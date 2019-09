Manchester United wordt in groep van AZ gered door zeventienjarig toptalent

Manchester United is met een overwinning begonnen aan het nieuwe Europa League-seizoen. De Engelse topclub won donderdagavond op eigen veld met het kleinst mogelijke verschil van Astana FK: 1-0 Het zeventienjarige toptalent Mason Greenwood groeide in het laatst kwart van de wedstrijd uit tot matchwinner op Old Trafford. Doordat AZ en Partizan Belgrado gelijktijdig met 2-2 remiseerden, gaat United na de eerste speelronde aan kop in Groep L.

United schotelde zijn supporters een ronduit vervelende wedstrijd voor. Manager Ole Gunnar Solskjaer gaf vrijwel al zijn vaste waarden rust, waardoor spelers als Greenwood, Angel Gomes en Nederlands jeugdinternational Tahith Chong een kans kregen in de basis. De jonge talenten toonden in de eerste helft wel een glimp van hun kwaliteiten, maar slaagden er niet in het hechte collectief van Astana uit elkaar te spelen.

Een goede kans was er al vroeg in de wedstrijd voor Fred, maar de poging van de Braziliaanse middenvelder belandde op de lat. Even later werden pogingen van Geenwood en Marcus Rashford onschadelijk gemaakt door doelman Nenad Eric. Astana was aanvallend machteloos en mocht zich gelukkig prijzen met een doelpuntloze ruststand.

Na de onderbreking nam de ontevredenheid op de tribunes van Old Trafford toe. United oogde ideeëloos en Gomes en Chong werden halverwege de tweede helft geslachtofferd ten faveure van Juan Mata en Jesse Lingard. Bij Astana nam het geloof in een stunt toe, maar zeventien minuten voor tijd moest de ploeg uit Kazachstan toch buigen voor de individuele klasse van Greenwood. De zeventienjarige Engelsman ging in het strafschopgebied fraai voorbij zijn directe tegenstander en schoot vervolgens raak uit een lastige hoek.