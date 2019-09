Twee Nederlanders op het veld in treffen tussen Atlético Madrid en Juventus

Matthijs de Ligt gaat woensdagavond zijn debuut maken voor Juventus in de Champions League. De van Ajax overgekomen verdediger is door trainer Maurizio Sarri in het centrum van de defensie geposteerd voor het duel met Atlético Madrid in het Wanda Metropolitano. De twintigjarige Oranje-international wordt in het hart van de defensie bijgestaan door Leonardo Bonucci.

Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Fiorentina (0-0) van zaterdagmiddag voert trainer Maurizio Sarri slechts een wijziging door in de basiself. Voorin raakt Douglas Costa zijn plek kwijt aan Juan Cuadrado. Ook Atlético speelt met een nieuweling in de ploeg, ten opzichte van het verloren duel met Real Sociedad (2-0). Op het middenveld wordt Vitolo vervangen door Thomas Partey.

Voor De Ligt wordt het overigens zijn derde officiële wedstrijd voor Juventus, na zijn optredens in de competitie tegen Napoli (4-3 zege) en Fiorentina. Atlético en Juventus zitten in Groep D van de Champions League, samen met Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou. De wedstrijd in het Wanda Metropolitano staat overigens onder de leiding van arbiter Danny Makkelie.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Higuaín

Opstelling Atlético Madrid Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Thomas, Saúl, Koke, Lemar; João Félix, Diego Costa