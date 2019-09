Daley Blind benadrukt: ‘Wie zijn wij om een tegenstander te vernederen?’

Ajax is de groepsfase van de Champions League overtuigend begonnen. Op een manier die deed denken aan de campagne van vorig seizoen was de ploeg van Erik ten Hag dinsdagavond te sterk voor het Franse Lille OSC: 3-0. Na de 2-0 volgde een vroege periode van 'galleryplay', maar dat was niet op zijn plaats, zo oordeelde Daley Blind na afloop.