Doelpunt Memphis Depay draagt bij aan uniek record in Champions League

De ontmoeting tussen Olympique Lyon en Zenit Sint-Petersburg in de Champions League heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De krachtmeting in het kader van Groep G eindigde in 1-1, mede door een doelpunt van Memphis Depay. De remise in de thuishaven van de Fransen was meteen ook goed voor een nieuw record in het Europese miljardenbal: nog nooit speelde een team zes thuisduels op rij gelijk.

De spelers van Sylvinho zochten zichtbaar gefrustreerd de kleedkamers toen het rustsignaal in het Groupama Stadium klonk. Olympique Lyon domineerde het merendeel van de eerste veertig minuten van de wedstrijd en had ook kansen om het scorebord in beweging te krijgen. Pogingen van Bertrand Traoré en Moussa Dembélé boden geen soelaas en de beste kans voor L’OL, negen minuten voor rust, eindigde evenmin in een doelpunt: na een corner kopte Marcelo het leer maar net naast het doel van Andrey Lunev.

De openingsminuten waren voor Zenit, maar naarmate de eerste helft vorderde lieten de bezoekers het initiatief over aan Olympique Lyon. Wél was het team van Sergej Semak via Branislav Ivanovic dicht bij de 0-1 toen een kopbal van de verdediger na een corner maar net het doel miste. Vier minuten voor rust sloegen de Russen alsnog toe: na een goede één-twee met Artyom Dzyuba verscheen Sardar Azmoun voor het doel van Anthony Lopes en prikte hij raak.

Vier minuten na rust kwam Olympique Lyon vanaf elf meter reeds op gelijke hoogte. Depay betrad het strafschopgebied vanaf de linkerkant en werd gehinderd door Magomed Ozdoyev, die in de rust de geblesseerde Azmoun had vervangen. Lunev raadde de intenties van de Nederlander vanaf elf meter, maar kon niet verhinderen dat de bal hard en laag in de linkerhoek eindigde.

Olympique Lyon probeerde het duel naar zijn hand te zetten, maar Zenit liet zich goed terugzakken en probeerde met vijf man op het middenveld de dominantie van het team van Sylvinho de kop in te drukken. Hoe de thuisploeg het ook probeerde, de defensie én Lunev hielden stand. Zo ging een schot van Depay na een goede pass van Jeff Reine-Adélaïde recht in de handen van de doelman.