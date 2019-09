‘AZ brengt verhoogd bod uit en troeft concurrenten Ajax en Anderlecht af’

AZ is dicht bij de komst van het Noorse talent Hakon Evjen, zo stelt de Noorse tak van Eurosport maandag. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten, die gezien wordt als een van de grootste talenten op de Noorse velden, is volgens het medium momenteel in Alkmaar om zijn overgang te beklinken.

De negentienjarige Evjen speelt bij FK Bodo/Glimt, dat na 21 wedstrijden in de Noorse competitie op de tweede plek staat, slechts drie punten achter koploper Molde FK. Evjen was dit seizoen in twintig optredens goed voor tien doelpunten en vier assists. De offensief ingestelde speler wordt al maanden aan diverse Europese clubs gelinkt, waaronder Ajax, Anderlecht en Manchester City.

Deze zomer bracht AZ op het einde van de transferperiode een bod van twee miljoen euro uit op Evjen, dat door Bodo/Glimt naar de prullenbak verwezen werd. Hoeveel de Alkmaarders nu hebben geboden is onduidelijk, maar zijn werkgever heeft Evjen in ieder geval toestemming gegeven om naar Nederland af te reizen. Omdat de transfermarkt nu gesloten is, zal de overgang op zijn vroegst in januari plaatsvinden.

In augustus meldde Het Laatste Nieuws nog dat Anderlecht de beste papieren had voor het binnenhalen van Evjen. De talentvolle middenvelder zou op bezoek zijn geweest bij de Belgische topclub en al gesproken hebben met Vincent Kompany. Tot een definitieve overgang kwam het toen echter niet. Evjen ligt nog tot medio 2021 vast in Noorwegen.