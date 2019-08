Het Laatste Nieuws: Anderlecht lijkt Ajax af te troeven met charmeoffensief

Ajax heeft hevige concurrentie in de strijd om Hakon Evjen, zo meldt Het Laatste Nieuws maandagavond. Het Noorse talent van FK Bodo/Glimt werd in een eerder stadium al gelinkt aan de Amsterdammers, Manchester City en Manchester United, maar de Belgische krant verzekert dat Anderlecht de beste papieren voor de negentienjarige middenvelder heeft.

Nadat de scouts van Anderlecht Evjen op de radar kregen, is technisch directeur Frank Arnesen zelf naar Noorwegen afgereisd om de rechtermiddenvelder aan het werk te zien, zo klinkt het. Bovendien zou de jongeling al op bezoek zijn geweest bij Anderlecht, waar hij sprak met trainer/speler Vincent Kompany. Paars-Wit ziet Evjen niet als een directe versterking voor de A-selectie, maar wel als een 'potentiële ster'.

Naar verluidt vraagt Bodo/Glimt een bedrag van tussen de twee en drie miljoen euro voor de jeugdinternational, die met zijn club op de tweede plek staat in de Noorse Eliteserien. Toen Evjen vorige week maandag tweemaal scoorde tijdens de 1-3 overwinning op Strømsgodset IF, zaten scouts van Manchester United en Manchester City op de tribune. "Hoewel zij vaak wedstrijden in Noorwegen bijwonen, is het een duidelijk signaal", zo stelde de regionale krant iTromso.

De Noorse competitie is halverwege; Evjen deed in vijftien van de zestien gespeelde wedstrijden mee en was daarin goed voor zes doelpunten en drie assists. In totaal staat de teller voor Bodø/Glimt op 29 competitiewedstrijden, 7 doelpunten en 4 assists. Het contract van de jongeling loopt door tot de zomer van 2021.