Stam heeft één zekerheid en twee vraagtekens voor Rangers FC-uit

De absentie van Steven Berghuis bij Feyenoord lijkt van korte duur te zijn. De aanvaller ontbrak zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, maar is donderdag vermoedelijk inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Rangers FC in de Europa League. Waarschijnlijk reist ook Nicolai Jörgensen mee naar Schotland voor het eerste duel in de groepsfase, meldt RTV Rijnmond. De inzetbaarheid van Jens Toornstra is nog twijfelachtig.

"De blessure van Berghuis is niet ernstig, donderdag verwacht ik hem er weer bij", maakt trainer Jaap Stam duidelijk na de 3-2 overwinning op ADO. "We kijken uit naar de wedstrijd tegen Rangers." In De Kuip maakten Jörgensen en Toornstra als invallers hun rentree bij Feyenoord. De spits was gedurende de hele zomerstop geblesseerd en maakte zijn eerste minuten van het seizoen. Toornstra raakte in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd aan zijn enkel in een oefenduel met Angers.

Jörgensen deed 29 minuten mee; het optreden van Toornstra bleef beperkt tot een kwartier. Het tweetal is nog niet geheel wedstrijdfit. RTV Rijnmond meldt dat Jörgensen meegaat naar Glasgow, indien hij de komende dagen geen last krijgt van zijn knie. Stam is van plan om met de medische staf te bespreken of het verstandig is dat de aanvaller en de buitenspeler maandag meedoen met het beloftenteam tegen Go Ahead Eagles. "Maar misschien gaan ze mee naar Schotland. Dat bekijken we nog", aldus Stam op de clubsite.

"We gaan vandaag en morgen bekijken wat voor hen het beste is", aldus de trainer van Feyenoord, die hoopt op een goed begin van het Europa League-seizoen voor Feyenoord. "We wilden er nog niet naar kijken, want het was heel belangrijk om deze wedstrijd vandaag te winnen. Hopelijk kunnen we daar wat weghalen." Toornstra zegt blij te zijn met zijn rentree op het veld. "Ik ben blij dat ik weer op het veld kon staan vandaag. Het was heel lang. Het was een ingewikkelde blessure. Het bandje dat mijn scheenbeen en kuitbeen bij elkaar houdt was gescheurd. Ik moest rusten en rustig opbouwen", vertelt hij aan FOX Sports.