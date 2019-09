Eerste zege Ron Jans bezorgt Frank de Boer en Atlanta toch glimlach na verlies

Atlanta United heeft opnieuw een nederlaag in de Major League Soccer geleden. Twee weken na het verlies bij Philadelphia Union (3-1) ging het team van Frank de Boer met dezelfde cijfers in eigen huis onderuit tegen Columbus Crew. Het goede nieuws voor the Five Stripes is dat men zich, met nog vijf speeldagen te gaan, dankzij andere resultaten sowieso van de vijfde stek en deelname aan de MLS Cup Playoffs heeft verzekerd.

De Boer stelde in de eerste wedstrijd na de interlandperiode een sterk elftal op, al kon hij niet over Ezequiel Barco (blessureleed) en Leandro González Pirez (schorsing) beschikken. De start van Atlanta was veelbelovend en na twintig minuten spelen kreeg men loon naar werken. Na goed voorbereidend werk van Gonzalo ‘Pity’ Martinez belandde een van richting veranderd schot van Josef Martinez tegen de touwen achter Eloy Room; 1-0. Het was alweer zijn veertiende trefzekere duel op rij.

Een gekrulde inzet van ‘Pity’ Martinez vlak voor rust ging maar net naast en dat was uiteindelijk een dure misser. Atlanta was in de tweede helft geen schim meer van de ploeg voor rust. Een inzet van Gyasi Zardes met links betekende al snel de 1-1 en daarna eindigde een schot van Luis Diaz in de verre hoek: 1-2. De eerste eigen goal in de loopbaan van Miles Robinson betekende met minder dan tien minuten op de klok het slotakkoord: 1-3.

De overige resultaten in de Eastern Conference hebben ervoor gezorgd dat Atlanta in het reguliere seizoen minimaal als vijfde gaat eindigen en als een van de eerste zeven de landstitel in de MLS Cup Playoffs gaat verdedigen. Daar had Ron Jans een groot aandeel in. Cincinnati FC won zijn eerste wedstrijd onder leiding van de Nederlander. De hekkensluiter, die woensdag tegen Atlanta speelt, zegevierde met 0-1 over Montreal Impact.

Aan de de MLS Cup Playoffs nemen de zeven beste teams van de Western en Eastern Conference deel. Alleen de nummer één van de competitie start in de halve finales; de rest moet een eerste ronde afwerken. In de Conference Finals wordt de winnaar van elke competitie bepaald en in de finale van de MLS Cup de algehele landskampioen. Atlanta staat nu derde, met 48 punten uit 29 duels. New York City en Philadelphia Union hebben respectievelijk 57 en 52 punten, maar speelden ook een wedstrijd meer.