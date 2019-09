Erik ten Hag bezorgt Ajax-fans slecht nieuws in aanloop naar CL-wedstrijd

De kans is klein dat Ajax aankomende dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC kan beschikken over Donny van de Beek en Noussair Mazraoui. De Amsterdammers hadden gehoopt het tweetal klaar te stomen voor het eerste groepsduel in het miljardenbal, maar Erik ten Hag erkent dat de kans klein is dat dat gaat lukken.

Van de Beek en Mazraoui moesten zaterdagavond vanwege blessures verstek laten gaan voor de competitiewedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen (4-1 overwinning). "Ik denk niet dat ze erbij zijn. Ik hoop het wel, maar zoals ik het nu zie gaan ze het niet halen. Nee, ook niet één van de twee", vertelt Ten Hag na afloop voor de camera van FOX Sports.

De oefenmeester van Ajax heeft echter het volste vertrouwen in zijn huidige spelersgroep. "We hebben een brede selectie en dat is niet voor niks. Zo kunnen we dingen opvangen bij vormverlies of in dit geval blessures. Dat zal noodzakelijk zijn om dit jaar weer succesvol te zijn", weet hij. Over de overwinning op sc Heerenveen is Ten Hag als verwacht te spreken. "Het is een uitstekend resultaat en dat geeft een goed gevoel voor de komende wedstrijden. Het is altijd afwachten hoe je de spelers terugkrijgt na een interlandperiode."

Met name de tweede helft van Ajax was van prima niveau. "In de eerste helft stonden we niet altijd goed in de organisatie. We komen een paar keer goed weg. André Onana redt ons bij een counter en er was natuurlijk dat VAR-moment", refereert Ten Hag aan het afgekeurde doelpunt van Heerenveen op slag van rust. "Na rust waren we heer en meester, toen stonden we wel goed in de organisatie. Heerenveen kwam er eigenlijk niet meer aan te pas", besluit de Ajax-trainer tevreden.