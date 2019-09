Van Bommel tevreden: ‘Dat soort jongens hebben wij niet bij PSV’

Donyell Malen kende een onvergetelijk debuut in het Nederlands elftal met een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Duitsland van vorige week vrijdag (2-4 overwinning). Mark van Bommel is blij voor de aanvaller, die in de optiek van de trainer van PSV volledig terecht een uitnodiging ontving van bondscoach Ronald Koeman.

“Als je bij het Nederlands elftal komt heb je dat zelf verdiend. Je valt in en je scoort in je eerste wedstrijd, in Duitsland, en je wint de wedstrijd ook nog. Dat is een heel fijn gevoel”, verklaart Van Bommel vrijdag tegenover FOX Sports. De PSV-coach verwacht niet dat Malen gaat ‘zweven’. “Nee, dat soort jongens hebben wij niet in ons elftal. Als ze al gaan zweven doen de jongens dat onderling zelf, daar hoef ik niet veel aan te doen.”

Van Bommel verlegt de aandacht naar de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Vitesse, de huidige koploper in de Eredivisie. “Het is een goede ploeg die gewoon bovenin mee kan spelen, dat laten ze ook steeds zien”, aldus de oefenmeester van de Eindhovenaren, die constateert dat Vitesse anders speelt dan het gros van de Nederlandse clubs. “Ze spelen meestal 4-4-2, niet iedereen speelt 4-4-2, maar het is ook niets nieuws. Tegen zulke ploegen hebben we vaker gespeeld.”

PSV begint donderdag aan de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal. Daarna komen achtereenvolgens Ajax en FC Groningen op bezoek in het Philips Stadion. Een drukke periode, weet ook Van Bommel. “Het gaat door tot het begin van de volgende interlandperiode, om de drie of vier dagen speel je. Het is mooi, dan kunnen we samen met het publiek weer een mooie doorstart maken.”