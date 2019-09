Henk de Jong uit ziekenhuis: ‘Ik viel weg en dacht dat ik dood ging’

Henk de Jong heeft deze week een tijdje in het ziekenhuis doorgebracht, zo laat hij donderdag weten aan de Leeuwarder Courant. De trainer van SC Cambuur dacht aanvankelijk dat hij het aan zijn hart kreeg, maar het bleek uiteindelijk om een griepaanval te gaan. Na een paar dagen afwezigheid keerde de 55-jarige coach woensdag weer terug op het trainingsveld.

De Jong kreeg deze week last van flinke druk op de borst, waardoor hij dacht aan een hartaanval. “Ik viel weg en dacht dat ik dood ging”, zo wordt de Cambuur-trainer geciteerd door de lokale krant. Hij werd met een ambulance naar het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht. “Ik heb een mooie check-up gehad, want er bleek niets aan de hand. Maar we zijn wel flink geschrokken.’’

Eerder deze week overleed Curaçao-doelman Jarzinho Pieter plotseling op zijn hotelkamer. Waarschijnlijk heeft hij een hartstilstand gekregen. Cambuur-aanvaller Jarchinio Antonia was behalve ploeggenoot ook bevriend met de tweede keeper van Curaçao. “Hij heeft er aardig last van”, aldus De Jong. Antonia is tevens geblesseerd en mist de wedstrijd van vrijdagavond tegen Helmond Sport. Ook Doke Schmidt is er niet bij. De verdedigers heeft een breukje in zijn voet.