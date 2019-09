‘Hulde’ voor Jandino én Derksen: ‘Het is dé reden waarom ik niets mis’

Jandino Asporaat zorgde voor veel ophef door begin september op het Voetbalgala zijn pijlen te richten op onder meer Johan Derksen. De comedian was presentator van het evenement en spaarde de voetbalanalist niet. Het optreden van Asporaat schoot bij veel tv-kijkers in het verkeerde keelgat, maar Carlo Boszhard kon wel genieten van de ontstane commotie.

"Eigenlijk zijn de programma's en bijbehorende presentatoren niet goed bezig als ze worden genegeerd op Twitter. Daarom hulde voor Jandino met zijn drie minuten lange tirade tijdens het Voetbalgala tegen Derksen en co", schrijft de tv-presentator in zijn column voor Televizier. Boszhard erkent dat Asporaat niet zijn beste avond had.

"Het was niet goed, maar het was wel tv. (...) Het is dé reden waarom ik geen aflevering van Veronica Inside mis. Ik hou van tv als het over tv gaat en daarnaast ook nog eens lekker politiek incorrect is. Laat het schuren, neem een risico. Er zijn al genoeg sterren bezig met de veilige middenmoot. Hoe makkelijk was het geweest voor Jandino om te zeggen: Goedenavond en welkom op het Voetbalgala. Punt", aldus Boszhard.

Asporaat erkende later dat het optreden niet goed was. Op Instagram gaf de comedian te kennen dat hij doodsbedreigingen had gekregen na zijn grappen op het Voetbalgala. "Via sociale media, naar mijn kantoor en zelfs mijn privételefoonnummer achterhaald en daar de meest hatelijke berichten sturen. Ik herhaal: mijn privénummer. Er is mij geen ziekte bespaard gebleven."