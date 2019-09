Slechts tien rapportcijfers voor Oranje in Tallinn, waarvan één onvoldoende

Het Nederlands elftal heeft een nieuwe stap gezet richting deelname aan het EK 2020. Zonder al te veel moeite werd Estland maandagavond met 0-4 opzijgezet, dankzij een dubbelslag van Ryan Babel en treffers van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Estland

SPELER CIJFER Jasper Cillessen - Joël Veltman 6 Matthijs de Ligt 7 Virgil van Dijk 7,5 Daley Blind 6,5 Davy Pröpper 5 Georginio Wijnaldum 6,5 Frenkie de Jong 8 Donyell Malen 5,5 Memphis Depay 6,5 Ryan Babel 8

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: -

Zou Cillessen na de wedstrijd een douche nemen? Nergens voor nodig, lijkt ons. De doelman had net zo goed gewisseld kunnen worden voor een extra aanvaller, want hij hoefde eigenlijk nooit in actie te komen. Slechts één keer, in de slotfase, moest hij een schot wegboksen. Maar als we wisselspelers niet beoordelen vanwege een gebrek aan speeltijd, dan kunnen we Cillessen moeilijk een cijfer geven.

Joël Veltman: 6

De rechtsback, die de voorkeur kreeg boven Denzel Dumfries, kwam net als de PSV'er veel naar voren. Maar eenmaal daar aangekomen koos Veltman vaak voor de veilige optie: een pass terug. In verdedigend opzicht liet Veltman zich zelden aftroeven en was hij fel, al had hij ook wat overtredingen nodig die het spel vertraagden. Een gele kaart voor een onstuimige overtreding was het gevolg.

Matthijs de Ligt: 7

Een lust voor het oog: dat waren de vele crosspasses die De Ligt verstuurde in Tallinn. In de eerste helft met name richting Blind en Babel op de linkerflank; in de tweede helft een assist op Depay. De verdediger van Juventus zag waar de ruimtes lagen en verlegde het spel wanneer dat nodig was. Slechts één keer beging hij een verdedigende fout, toen hij een situatie op het middenrif na een halfuur verkeerd inschatte.

Virgil van Dijk: 7,5

Niet te stuiten in de lucht, op de spaarzame momenten waarop hij verdedigend in actie moest komen. Hij kende weinig moeite met Sergei Zenjov, werkte de bal weg bij potentieel bedreigende situaties en testte zijn geluk met een vroege kanonskogel, die maar net naast vloog. Van Dijk dacht vooruit en dat was belangrijk in de zoektocht naar een vroeg doelpunt.

Daley Blind: 6,5

Blind hield het veld erg breed, waardoor Estland meer meters moest maken. Hij had een wezenlijke bijdrage aan het aanvalsspel van Oranje; met een scherpe, zij het licht getoucheerde voorzet bereidde Blind de 0-1 van Babel voor. Na een kwartier spelen liet Blind zich te makkelijk uitkappen door Zenjov in het strafschopgebied, maar verder kwam hij niet in de problemen.

Davy Pröpper: 5

Na vier wedstrijden op de bank mocht Pröpper zich weer eens laten zien in de basis. Als basisklant speelde hij echter minder goed dan in zijn rol als invaller tegen Duitsland. Pröpper begon met wat onzekere of laconieke ballen, had relatief veel overtredingen nodig en bracht niet de gewenste creativiteit in aanvallend opzicht. Pas in de blessuretijd liet hij zich gelden met een fraaie pass op Depay, die helaas geen doelpunt opleverde.

Georginio Wijnaldum: 6,5

Wijnaldum, een van de uitblinkers tegen Duitsland, probeerde zich in de eerste helft te laten gelden in Estland. Met een harde kopbal en een schot dwong hij de doelman voor rust tot een ingreep. Het was pas in de slotfase dat Wijnaldum daadwerkelijk zijn stempel kon drukken met een rake kopbal. Hij speelde verder absoluut niet opvallend, maar deed weinig verkeerd.

Frenkie de Jong: 8

De Jong blaakte vanaf minuut één van het zelfvertrouwen. Hij was balvast en hield veel spelers bezig op het middenveld, waardoor ruimte ontstond voor zijn ploeggenoten. De Jong zocht steeds de voetballende oplossing en stond met een uitstekende pass op Blind aan de basis van de 0-1.

Donyell Malen: 5,5

De aanvaller werd door Ronald Koeman opgesteld om diepgang te brengen en achter de verdediging te komen. Oranje had weinig ruimte, maar die probeerde Malen wel te creëren. Zelf kwam hij echter nauwelijks aan de bal en als dat wel zo was, kende hij weinig succes; zijn voorzetten kwamen meestal niet aan. Een onvergetelijk basisdebuut werd het zeker niet voor de PSV'er.

Memphis Depay: 6,5

Drie hoogtepunten voor Depay in zijn vijftigste interland: zijn twee assists en zijn heerlijke doelpunt. Zijn messcherpe voorzet op Babel resulteerde kort na de rust in de 0-2; een kwartier voor tijd schoot hij keurig raak in de hoek. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal kopte Wijnaldum raak uit zijn vrije trap. Opvallend genoeg speelde Depay verder niet groots: hij ging veel individuele acties aan, meestal zonder goed gevolg. Depay bracht zichzelf in de kleine ruimte vaak in moeilijkheden.

Ryan Babel: 8

De maker van de 0-1 en de 0-2 kan terugkijken op een sterk optreden. Bij het eerste doelpunt reageerde hij uitstekend op een voorzet van Blind; de tweede treffer volgde uit een prima kopbal. Babel verdedigde mee wanneer het moest, zowel achterin als voorin: met zijn felle spel aan de linkerflank dreef hij de Estse verdedigers meermaals in het nauw.