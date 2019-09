Hakim Ziyech krijgt als ‘belangrijk symbool’ mogelijk een standbeeld

De gemeente Dronten plaatst wellicht een standbeeld van Hakim Ziyech in het vernieuwde gemeentehuis, zo weet de Stentor maandag te melden. Inwoners van de plaats uit Flevoland kunnen door middel van een enquête aangeven welke symbolen belangrijk zijn voor Dronten, de geboortestad van de middenvelder van Ajax.

Naast Ziyech kunnen inwoners van Dronten, een plaats met 41.000 inwoners, onder meer pretpark Walibi en muziekfestival Lowlands naar voren schuiven als belangrijke symbolen van de stad. “Maar het zijn slechts suggesties”, benadrukt woordvoerster Margo van Staveren namens de gemeente Dronten in gesprek met de regionale krant. De uitkomsten van de enquête worden in november wereldkundig gemaakt en aan de hand daarvan wordt bepaald of er al dan niet een standbeeld van Ziyech in de publiekshal van het gemeentehuis van Dronten wordt geplaatst.

Van Staveren laat overigens in het midden of een standbeeld van Ziyech een realistische optie is. “Dat is aan de inwoners om te bepalen”, aldus de zegsvrouw van de gemeente Dronten. “De gemeenteraad heeft in juni besloten dat noch de gemeenteraad, noch het college van B&W zich mengt in de keuze voor een kunstwerk in de publiekshal.”

Ziyech werd op 19 maart 1993 geboren in Dronten en speelde aldaar voor de amateurclubs Reaal Dronten en ASV Dronten. In 2004 kwam de middenvelder in de jeugdopleiding van sc Heerenveen terecht. Ziyech debuteerde in 2012 in de hoofdmacht van de Friezen, waarna FC Twente hem twee jaar later naar Enschede haalde. De 23-voudig international van Marokko komt sinds 2016 voor Ajax uit.