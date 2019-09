Lof voor ‘realistische denker’ bij Oranje: ‘Die zit dan liever aan een biertje’

Het Nederlands elftal won vrijdagavond met 2-4 van Duitsland, volgens analisten vooral vanwege de tactische ingrepen van Ronald Koeman. De bondscoach besloot in de tweede helft onder meer om Davy Pröpper en Donyell Malen het veld op te sturen voor Denzel Dumfries en Marten de Roon. Peter Hyballa prijst het huidige werk van Koeman bij Oranje.

Volgens de ex-trainer van onder meer NEC won Koeman het tactisch spel van Joachim Löw, coach van Duitsland. "Tactiek heeft ook met psychologie te maken. Als je als trainer laat zien dat je een spits als rechtervleugelverdediger opstelt (wat Koeman deed), dan ziet de tegenstander ook: die trainer komt niet voor alleen een punt, die wil winnen", zegt de Duitser in gesprek met NRC.

Hyballa ziet dat Koeman meerdere filosofieën hanteert bij het Nederlands elftal. Waar Josep Guardiola een 'tiki-taka-beest' is en Jürgen Klopp een 'pressingbeest' kwalificeert Hyballa Koeman als een 'realistische denker'. "Hij ziet: we hebben daar en daar een probleem, en dan moet ik dat een beetje anders doen", aldus Hyballa.

Erwin Koeman zegt dat zijn broer als voetballer al wedstrijden heel goed kon 'lezen' en dit ook als coach in de praktijk brengt. Daarnaast vertelt hij dat de bondscoach altijd helder communiceert. "Zijn wedstrijdbesprekingen zijn niet al te lang en niet gecompliceerd. Ze duren maximaal een kwartier. Hij houdt het simpel, degelijk, to the point."

"Deze jongens weten waar het om gaat, zijn slimme gasten, die hoef je niet veel te vertellen", aldus Erwin Koeman, tegenwoordig bondscoach van Oman. De oud-voetballer geeft aan dat zijn broer geen type is dat tot drie uur 's nachts een wedstrijd terug gaat kijken. "Ik kan denk ik wel voor Ronald spreken, die zit dan liever aan een biertje."