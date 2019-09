Verdedigend geklungel verpest perfecte invalbeurt van Mendes Moreira

Go Ahead Eagles en Excelsior hebben de punten in een vermakelijk duel gedeeld. Excelsior stevende in de tweede helft af op een overwinning, door twee doelpunten van de ingevallen Ahmad Mendes Moreira. Door een fout van Robin van der Meer kon de eveneens ingevallen Alexander Bannink vlak voor tijd de gelijkmaker aantekenen, waardoor de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel eindigde.

Met negen punten uit vier wedstrijden kende Excelsior voorafgaand aan het bezoek aan De Adelaarshorst een betrekkelijk goede seizoensstart. Go Ahead Eagles verzamelde voorafgaand aan de ontmoeting met de Rotterdammers drie punten minder. Het aantrekkelijk affiche kende een vermakelijke beginfase, waarin het spel op en neer golfde. Na wat speldenprikjes van beide kanten, onder meer via Mael Corboz, Elías Már Ómarsson en Gino Bosz, was het halverwege de eerste helft raak voor de thuisploeg. De bal bleef in het strafschopgebied liggen voor Elmo Lieftink, die overtuigend raak schoot.

Richard van der Venne en Antoine Rabillard kregen voor rust nog mogelijkheden om de marge uit te breiden, terwijl Thomas Verhaar en Rai Vloet namens de bezoekers het doel van Go Ahead Eagles zonder succes onder vuur namen. In de rust greep Excelsior-trainer Ricardo Moniz in door Ómarsson te vervangen voor Mendes Moreira. Het bleek een gouden wissel, want de ingevallen Mendes Moreira schoot al heel snel na rust de gelijkmaker tegen de touwen. De aanvaller tekende na een klein uur spelen ook voor de voorsprong.

Kort nadat Van der Meer de lat raakte vanuit een voorzet, dook Mendes Moreira op in het strafschopgebied dankzij een bekeken balletje van Vloet. De aanvaller was de defensie van Go Ahead Eagles te snel af en verschalkte doelman Hobie Verhulst. Jenthe Mertens kreeg vervolgens een levensgrote kans op de gelijkmaker, die hem werd geboden door Excelsior-doelman Alessandro Damen. De Belgische verdediger profiteerde niet en schoot hoog over. Go Ahead Eagles gaf niet op en ging in de slotfase nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

Dat de thuisploeg uiteindelijk nog op 2-2 kwam, was voornamelijk te danken aan Van der Meer. De verdediger van Excelsior kopte een ogenschijnlijk ongevaarlijke voorzet omhoog, waardoor de ingevallen Alexander Bannink bij de tweede paal de mogelijkheid kreeg om tot scoren te komen. Na de gelijkmaker voerde Go Ahead Eagles de druk op, om in de absolute slotfase ook nog de winnende treffer te maken. Excelsior hield uiteindelijk, met wat moeite, stand in De Adelaarshorst, waardoor het enerverende duel een eindstand van 2-2 kende.