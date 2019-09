Cziommer wijst Oranje op belofte Löw: ‘Dat zie je in Duitsland zelden’

Het Nederlands elftal neemt het vanavond in Hamburg op tegen de nationale ploeg van Duitsland. Beide ploegen lijken op voorhand aan elkaar gewaagd en dat wordt beaamd door oud-voetballer Simon Cziommer. Volgens de oud-speler van onder meer Schalke 04,FC Twente, Vitesse en Heracles Almelo loopt de Duitse selectie over van kwaliteit.

Onder bondscoach Joachim Löw heeft die Mannschaft een metamorfose ondergaan. De keuzeheer gaf bij Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller aan dat zij niet meer nodig waren en hij voor andere spelers zou kiezen. “Achterin staan nu Jonathan Tah en Niklas Süle. Zeker van die laatste is iedereen overtuigd”, zegt Cziommer tegenover TC Tubantia. “Echt een beest qua postuur, maar ook nog eens heel snel. Minder sierlijk dan Hummels en Boateng, maar over zijn positie is nu totaal geen discussie. Dat komt misschien alleen als het slecht gaat. Zo van: is er tóch niet te vroeg afscheid genomen van Hummels?”

Van Dijk lacht om lof Duitsers: 'Hopelijk zitten ze morgen in m'n broekzak'

Duitsland won de eerste drie EK-kwalificatiewedstrijden en lijkt hard op weg naar EURO 2020. Met een nieuwe ploeg wordt gebouwd aan nieuwe successen. “Supertalenten als Kai Havertz en Julian Brandt staan nog niet eens in de basis. Serge Gnabry staat hoger in de hiërarchie. Iedereen heeft het terecht over de nu geblesseerde Leroy Sané, maar Gnabry is aardig op weg om dé man van het Duitse team te worden”, aldus de oud-speler. “Löw heeft hem zelfs min of meer een vaste basisplaats toegezegd. Dat zie je in Duitsland zelden."

Voor de achterhoede maakt Löw gebruik van Toni Kroos en Joshua Kimmich. “De opbouw begint echt bij die twee, waar dat voorheen meer van achteruit begon. Over de klasse van Kroos bestaat natuurlijk geen twijfel, de grote meneer van het elftal. Hij en Neuer zijn nog de mannen met ervaring”, aldus Cziommer. “Het klinkt misschien gek, maar je kunt Nederland en Duitsland goed met elkaar vergelijken. Vers talent heeft de boel overgenomen.”